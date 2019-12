Ny krise kan koste denne gruppe dyrt

Hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser en ny analyse, at de ikkevestlige indvandrere faktisk har fået glæde af det opsving, som Danmark har været gennem de seneste år.

- Konjunkturer betyder utrolig meget for personer, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Vi kan tydeligt se, at når der er nedgang i økonomien, bliver de her grupper meget hårdt ramt. Så mister de tilknytningen til arbejdsmarkedet.

- Omvendt er en opgang med til at åbne døre for dem, forklarer cheføkonom Erik Bjørsted til Ekstra Bladet.

- Nu har der jo været meget snak om flaskehalse og mangel på arbejdskraft i Danmark. Men man har glemt, at dørene lettere åbnes for ikke-vestlige indvandrere under et opsving.

- Det kan man også se i tallene. De har nemlig haft en pæn fremgang, efter opsvinget begyndte i foråret 2013.

Gabet ikke væk

Cheføkonomen erkender dog, at der stadig er et stykke vej op til samme beskæftigelsesgrad som dem, der er af dansk oprindelse.

- Det er der helt sikkert, men det gab er blevet mindre.

- Derfor er det også vigtigt, vi sikrer, at de gode tider fortsætter. Og at man sørger for, at når de her mennesker har fået foden indenfor på arbejdsmarkedet, så skal de have lagt nogle kompetencer oven på, som langtidssikrer dem, hvis vi en dag bliver ramt af en ny krise.

- Vi ved fra sidste krise, at vi hurtigt kan tabe gevinsten på gulvet igen. De her grupper står nemlig med dårligere kort på hånden, hvis der kommer en krise.

- Derfor er det vigtigt, at de kommer ind i nogle brancher, som er mere modstandsdygtige over for usikre tider. De skal have kompetencerne til at kunne søge flere jobs og ikke bare være ufaglærte.

Fået bedre fat

Uanset hvordan dansk økonomi bevæger sig hen de kommende år, så forventer Erik Bjørsted, at de ikkevestlige indvandrere har opnået en fremgang i beskæftigelsen, som holder ved.

- Deres tilknytning til arbejdsmarkedet er faktisk blevet stærkere. De har haft en regulær fremgang.

Ikke bare i antallet i arbejde, men også i den samlede beskæftigelsesfrekvens.

- Og det tyder på, at gruppen har fået bedre fat, lyder vurderingen fra Erik Bjørsted.

