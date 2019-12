Se dokumentaren: 23 møder på jobcentret skaffede intet job

Det er ikke jobcentret, at den 24-årige Aya Walid sender gode juletanker til i disse dage.

For 23 samtaler og næsten to år som ledig med fast tilknytning til jobcentret i Hvidovre skaffede hende aldrig tættere på et arbejde.

- Man føler bare, man er et nummer i systemet, og at man skal møde op, så sagsbehandleren kan sætte et flueben.

- Jeg nåede at have fire-fem forskellige sagsbehandlere, og hver gang, man får en ny, føles det, som om sagen begynder forfra. Og så er der pludselig gået to år, uden man er kommet nogen vegne, siger Aya Walid.

Poul og Özlem forsøger at få svar hos jobcentret i Hvidovre Videoreportage: Gorilla Media

Fyr dem

Efter at have set nogle af de ansøgninger, Aya har fået hjælp til på jobcenteret, er Özlem Cekic enig.

- Man burde faktisk starte med at fyre dem (på jobcenteret, red.), mener hun efter at have læst Ayas ansøgninger og cv.

Men Erkan Yildiz, der er jobkonsulent på Hvidovre Jobcenter, mener, at redskaberne til at få et arbejde faktisk bliver tilbudt i kommunen.

- Vi har et team, som sidder helt konkret med cv og ser på, hvad det er, der mangler, og hvorfor er det, du får så mange afslag

- Men synes du, det system fungerer, spørger Poul Madsen under interviewet.

- Det gør det, svarer Erkan.

- Der er jeg nødt til at sige til dig, at det gør det ikke. Jeg har siddet og kigget på Ayas ansøgning helt konkret: Masser af stavefejl, masser af den slags, hvor man sælger sig selv uden at kunne argumentere for det, lyder modsvaret fra chefredaktøren.

Firma ville hellere have Helle end Aya

Vi er gode

- Jeg skal ikke kunne sige noget ud fra den her individuelle sag her, men generelt er vi rigtige gode til at få folk i job. Også de her efterkommere og indvandrere.

- Altså, hun er 24 år. Hun har taget en uddannelse. Hun har gjort alt det, politikerne har bedt om. Hun taler flydende dansk, og hun har meget erhvervserfaring. Hun kommer hos jer. I kan ikke engang rette stavefejl. Mener I, det er et succeskriterie, spørger Özlem Cekic.

- Selvfølgelig ikke. Overhovedet ikke.

- Vi kan godt hjælpe, men vi har flere udfordringer med at finde det job, hun søger. Men vi kan sende hende over til noget lagerarbejde eller rengøring eller kantinearbejde. Det er der ingen problemer i.

- Synes du, det er en løsning, spørger Özlem videre.

- Nej, og det tror jeg heller ikke, hendes sagsbehandler føler, at det er.

