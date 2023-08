Nye anklager mod Trump: - Bliver den mest spektakulære retssag i USA's historie

'Dette er et bedrageri mod den amerikanske befolkning. Faktisk vandt jeg valget.'

Med sine kendetegnende fægtende bevægelser dukkede en alvorlig Donald Trump op på pressemødet på valgnatten i 2020, da det stod klart, at det var hans udfordrer, demokraten Joe Biden, der havde vundet valget og ville blive USA's næste præsident.

På pressemødet sagde han de nu famøse ord, som blev starten på fortællingen om 'den stjålne valgsejr', der kulminerede ved stormløbet på Kongressen, og som nu kan blive hans fald.

Tirsdag offentliggjorde anklager Jack Smith endnu en straffesag mod ekspræsidenten, men denne gang er det de hidtil mest alvorlige anklager.

Anklagepunkterne lyder blandt andet på sammensværgelse for at bedrage USA, sammensværgelse for at forhindre en officiel procedure, forhindring og forsøg på forhindring af en officiel procedure samt sammensværgelse mod rettigheder.

Over 40 års fængsel

Retssagerne hober sig dermed op imod Donald Trump, der kan betyde, at den amerikanske præsident ender sine dage bag tremmer.

- Der er flere alvorlige sager mod Trump, men det her er den hidtil mest alvorlige, siger USA-ekspert og tidligere politisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington Mads Dalgaard Madsen til Ekstra Bladet.

Ifølge Dalgaard skyldes det i særdeleshed, at tiltalerne er rejst af det føderale justitsministerium.

- De rejser ikke de her sager, medmindre de kan bevise det. Hvis han bliver dømt skyldig i blot en af tiltalerne, så står han op til 20 års fængsel, understreger han.

- Det bliver den mest spektakulære retssag i amerikansk historie nogensinde, og det kommer til at definere Donald Trumps eftermæle.

Sagerne, der tidligere er rejst mod Trump, omhandler blandt andet opbevaring af hemmeligstemplede dokumenter, skjulte pengeløb for at begrave sex-anklager samt vildledning af banker. Foto: Ed Jones/Ritzau Scanpix

Ser sort ud

Donald Trump har igennem sin lange karriere som boligmatador og forretningsmand fået kælenavnet Teflon Don for sin evne til at undgå retsforfølgelse, men med den nye sag brænder det for alvor på for Trump.

- Det ser sort ud juridisk, men alt tyder på, at tiltalerne preller fuldkommen af på hans vælgere. Han har opbygget historien om, at Biden-familien vil have ham ned med nakken, og det køber hans vælgere ind på, siger Mads Dalgaard og fortsætter:

- Jo mere, der fyldes på det juridiske spor, jo mere forstærker han sin position hos de republikanske vælgere. Han har positioneret sig som manden, der kæmper mod 'sumpen'.

Ifølge USA-eksperten sigter Donald Trump på nuværende tidspunkt efter et helt bestemt mål.

- Vi ser ind i et scenarie, hvor Trumps bedste mulighed for ikke at ende i fængsel er simpelthen at blive den næste præsident, siger Mads Dalgaard.

Alt på et bræt

Derfor sylter han ifølge Dalgaard retssagerne, så de kommer tættere på præsidentvalget i 2024.

- Han sætter virkelig alt på et bræt. Han bruger sagerne til at forstærke sin fortælling om, at han er en 'outsider'. Han står udenfor de etablerede politiske fællesskaber i Washington.

USA's tidligere præsident Donald Trump står over for 37 anklagepunkter i en sag om håndtering af fortrolige dokumenter. Billeder viser en lang række kasser opbevaret forskellige steder i Trumps hjem i Florida, heriblandt balsal og et badeværelse

Eksperten peger på, at anklager Jack Smith præsenterer et særdeles aggressivt anklageskrift, og det tyder på, at man har overbevisende bevismateriale, hvilket tyder på, at Trump kan se frem til at særdeles svær retssag.

Donald Trump er indkaldt ved den føderale domstol i Washington torsdag klokken 22 dansk tid.