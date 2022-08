Nye billeder: Smed han noter i toilettet?

Selvom han ikke længere er amerikansk præsident, er der ikke noget, der tyder på, at han er blevet glemt. Endnu engang trækker Donald Trump overskrifter, og denne gang er toiletter en central del af historien.

Nye billeder viser nemlig håndskrevne noter, som Trump angiveligt skulle have flået i stykker og forsøgt at skulle ud i toilettet.

Det skriver CNN, som henviser til billederne, der bringes i New York Times-journalist Maggie Habermans nye bog.

Stoppede toiletter

CNN har tidligere beskrevet, hvordan Trump tilsidesatte reglerne ved at rive dokumenter, kladder og memoer i stykker efter at have læst dem fremfor at journalføre dem, som reglerne foreskriver.

Her skulle toiletterne i Det Hvide Hus angiveligt være blevet fyldt med andet, end hvad de er beregnet til, da den tidligere præsident forsøgte at skylle de iturevne stykker papir ud.

Men andet end toiletpapir har det med at sidde fast, og derfor blev noter og dokumenter fundet, da man måtte tilkalde vvs'ere for at reparere de stoppede toiletter.

Nægter

Ifølge Maggie Haberman kommer det ene af de to billeder, der publiceres i hendes bog, fra Det Hvide Hus, imens et andet er taget på en udlandsrejse. Ifølge CNN skal det være Trumps håndskrift med sort pen, der ses på billederne.

Donald Trump selv afviser, at der er hold i historien. Til mediet Axios, der var det første medie til at bringe billedet, har talsperson for Donald Trump Taylor Budowich udtalt:

- Du skal være pænt desperat efter at sælge bøger, hvis billeder af papir i en toiletkumme er del af din salgskampagne. Vi ved, at der er nok mennesker, der er villige til at fabrikere historier som disse for at imponere mediebranchen - en mediebranche der er villig til at bringe alt, så længe det er anti-Trump.

