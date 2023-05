Nye boligskatteregler: 10 mia. i skattelettelser

De nye boligskatteregler medfører over ti milliarder kroner i skattelettelser fra 2024, skriver ministeriet. De vil primært gå til boligejere i provinsen og på landet.

En overgangsordning for de borgere, der har en bolig, som skifter skattestatus fra landbrug til ejerbolig, bliver udvidet.

Samtidig skal der også arbejdes med at finde en ny kategori for naturejendomme.

Det har en samlet forligskreds bestående af store dele af Folketinget besluttet onsdag, skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Øvbrev: Har vi knoklet forgæves?

I april oplyste Vurderingsstyrelsen, at 21.000 ejendomme på landet skifter skattemæssig status. Det skyldes en ændring af loven om ejendomsvurdering, som Folketinget vedtog i 2017.

15.000 af de ejendomme skifter kategori fra skov- og landbrug til en almindelig ejerbolig. Det vil oftest være mindre fordelagtigt for ejeren af ejendommen.

Annonce:

Ændringen af overgangsordningen betyder, at boligejerne fremover blandt andet kan renovere, bygge til og omlægge jord og fortsat være med i ordningen.

Som udgangspunkt kan man kun ryge ud af overgangsordningen, hvis man sælger jord fra og kommer under to hektar ifølge Skatteministeriet.

- Det betyder, at man eksempelvis i langt højere grad end i dag vil kunne bygge om og sælge jord fra uden at falde ud af overgangsordningen, siger skatteminister Jeppe Bruus (S) i pressemeddelelsen.

I weekenden sendte 31 af landets borgmestre og Landdistrikternes Fællesråd et brev til skatteminister Jeppe Brus (S), landdistriktsminister Louise Schack Elholm (V), Skatteudvalget og Udvalget for Landdistrikter og Øer.

Her udtrykte borgmestrene bekymring for konsekvenserne af de nye kategoriseringer.

Vild stigning: Advarer

Det glæder formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, at forligskredsen har lyttet til kritikken.

Annonce:

- Det er helt afgørende, at vi nu er et skridt nærmere en mere holdbar løsning, der betyder, at det fortsat er attraktivt at bo på landet og dyrke naturen, siger han i en pressemeddelelse.

Den nye kategori for naturejendomme skal ifølge Skatteministeriet sørge for, at boligbeskatningen ikke forhindrer folk i at omlægge jord fra produktion til eksempelvis natur.

Det foreslås, at de nye regler for overgangsordningen træder i kraft den 5. juni i år.