Nye Borgerlige ekskluderer nyvalgt byrådsmedlem i Skive

Nye Borgerlige har valgt at ekskludere partiets nyvalgte medlem af byrådet i Skive Kommune, Erik Mortensen.

Årsagen er ifølge Skive Folkeblad, at han har optrådt illoyalt over for partiet.

- Beslutningen er taget i Nye Borgerliges hovedbestyrelses forretningsudvalg på baggrund af Erik Mortensens illoyale opførsel i dagene op til kommunalvalget, hvor han nægtede at efterleve partiets interne regler for indgåelse af konstitueringsaftaler, siger Nye Borgerliges næstformand, Peter Seier Christensen.

Erik Mortensen fortalte op til kommunalvalget 16. november, at han ikke ville afvise at støtte en socialdemokratisk borgmester.

Det skyldtes blandt andet, at han var blevet vred over, at nogle Venstre-kandidater havde sat deres valgplakater op, så de skyggede for hans egne valgplakater.

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, løftede pegefingeren over for Erik Mortensen, men uden held.

- Stik imod partiets vedtagne regler om ikke at sætte en rød borgmester i stolen, hvis det vil være muligt at få en blå, nægtede Erik Mortensen på forhånd at støtte valget af en borgmester fra Venstre i Skive.

- Til trods for flere telefoniske opfordringer til at følge partiets interne regler fastholdt Erik Mortensen sit standpunkt - også efter Pernille Vermund, partiets formand, havde fastslået reglerne i de regionale og lokale medier, siger Peter Seier Christensen til Skive Folkeblad.

Nye Borgerlige opnåede 4,1 procent af stemmerne i Skive Kommune ved kommunalvalget. Erik Mortensen blev partiets topscorer med 349 personlige stemmer.

Skive Folkeblad har talt med Erik Mortensen, der opsummerer sin eksklusion således:

- Jeg har ikke noget at gøre i et parti, der er så topstyret. Der hersker jo helt russiske tilstande med en diktator, og jeg er kun glad for, at jeg ikke skal være en del af den børnehave længere.

- Nu vil jeg gerne sige til Pernille Vermund, at jeg skylder hende en tjeneste en anden gang.

- Pernille Vermund kan gå ud og købe tudekiks for de kontingentpenge, jeg lige har betalt. Jeg er ligeglad, siger Erik Mortensen til mediet.

Det er ikke uvant for ham at blive ekskluderet.

Det samme skete i 2017, hvor Dansk Folkeparti ekskluderede ham.

Det skyldtes, at han stillede op for sin egen liste til kommunalvalget det år.