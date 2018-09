Nye Borgerlige præsenterer valgoplæg: - Flygtningekrisen er det største svigt i nyere tid

Fra et pressemøde i Rødvig på Stevns præsenterer Nye Borgerlige den politik, der skal skaffe dem mandater i Folketinget efter næste valg.

Og ikke overraskende går Nye Borgelige til valg på at løse det Pernille Vermund beskriver som udlændingeproblematikken.

Vermund beskriver flygtninge- og migrantkrisen i 2015 som det største svigt i nyere tid.

- Der skal gøres noget nu. Og der er håb forude. Nye Borgerlige har 4200 medlemmer. Vi har 50 kandidater, der stiller op, og vi er klar til at stille politikerne stolen for døren.

Hun fortæller, at partiet ikke er som alle andre.

- Vi er ikke politikere, men almindelige danskere, som alle har et arbejde. Vi går ikke ind i politik for at skabe en karriere. Vi har vores liv et andet sted.

Ufravigelige krav

Partiets formand fortæller at partiet vil have et asylstop, at kriminelle udlændinge skal udvises ved første dom og at udlændinge skal forsørge sig selv.

Pernille Vermund understreger, at det er helt ufravigelige krav.

- Men politikerne har snakket og lappet for lang tid. Derfor stiller vi op. Vælgerne kan være sikre på, at det vi siger nu, også er det, vi gør efter valget, siger Pernille Vermund.

Hun kritiserer direkte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for at være gået til valg på en "straksopbremsning", men alligevel ikke stoppede asylsøgere i at gå på de danske motorveje i 2015.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, får af Vermund kritik for at "sidde på hænderne", selv om han fik 37 mandater ved folketingsvalget i 2015.

Klar til at lade Løkke falde

På pressemøde, siger Pernille Vermund, at partiet er klar til at lade Lars Løkke Rasmussen falde, hvis han ikke accepterer de ufravigelige krav.

- Stiller venstrefløjen et mistillidsvotum til Løkke, og han er afhængig af vores mandater, men ikke vil løse problemerne med udlændingepolitikken, så vil vi ikke redde ham.

- Og det betyder jo, at han må gå af, siger Vermund i forbindelse med partiets sommergruppemøde i Rødvig Stevns.

Engell: Valgkampen er afgørende for Nye Borgerlige

Pressemødet bød ikke på mange store nyheder fra Nye Borgerlige, fortæller Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell.

- Det helt afgørende for Nye Borgerlige bliver valgkampen, og hvor stærk Pernille Vermund er der.

Vermund var heller ikke bange for at sende en stikpille til DF og Kristian Thulesen-Dahl. Og der hersker heller ikke meget tvivl om, at partiet vil gå efter DF's vælgere i den kommende valgkamp.

- Dansk Folkeparti ser sådan på det, at det kan da godt være, at Nye Borgerlige kommer ind med et lille antal.

- Ulempen for DF er selvfølgelig, at Nye Borgerlige vil stjæle nogle af deres vælgere og presse dem lidt.

- Fordelen er, at det vil underbygge Thulesen-Dahls ønske om at placere DF som et midterparti, hvis der kommer et parti, der er til højre for DF.

- Så det er ikke mit indtryk, at de er bange for dem.