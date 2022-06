Nye detaljer: - Det vil ændre historien

Torsdag begyndte den første offentlige høring om stormløbet på kongressen 6. januar 2021, der kostede fem personer livet.

Det er en 90 minutter lang høring, og den er den første i rækken af mindst seks planlagte høringer i denne måned.

Repræsentanternes udvalg, der består af syv demokrater og to republikanere, lover nye detaljer i høringen - i form af både video, lyd og anden information.

Det skriver NBC.

Nye detaljer

Høringerne har til formål at komme til bunds i forløbet og bevise, at den tidligere præsident Donald Trump var omdrejningspunktet for angrebet.

- Vi vil afsløre nye detaljer, der viser, at volden 6. januar var resultatet af en koordineret indsats i flere trin for at omstøde resultaterne af valget i 2020 og stoppe magtoverførslen fra Donald Trump til Joe Biden. Og faktisk at den tidligere præsident Donald Trump var i centrum for denne indsats.

Sådan lød det fra en udvalgs-assistent i et opkald med journalister onsdag eftermiddag, der gav en forsmag på høringen.

En anden assistent fortæller angiveligt også, at folk kun har hørt 'stumper og brudstykker' af begivenhederne, men at udvalget vil 'forbinde prikkerne' på en måde, der viser, at plottet allerede begyndte før valget i 2020.

Fire personer og en politibetjent mistede livet under stormløbet af den amerikanske kongres 6. januar 2021. Foto: Mihoko Owada/Ritzau Scanpix

Udvalget har afsløret, at der er afhørt mere end 1000 vidner, indhentet mere end 140.000 dokumenter og udsendt næsten 100 stævninger.

En embedsmand sagde, at 'langt størstedelen' af det materiale, der vil komme frem under høringerne, ikke er set af offentligheden før.

- Det vil ændre historien, sagde Adam Kinzinger, der er den ene af de to republikanere, der er med i udvalget.

Høringerne vil blive sendt live på alle de store amerikanske nyhedskanaler - undtagen Fox News.