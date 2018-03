Nye heftige anklager i nervegiftsag: Nu peger de pilen direkte på Putin

Stemningen mellem Rusland og Storbritannien er koldere end selv den mørkeste vinterdag i Sibirien.

Og nu fortsætter balladen.

Den britiske udenrigsminister Boris Johnson har netop fortalt, at det er 'overvejende sandsynligt', at det var Vladimir Putin, der direkte beodrede nervegift-angrebet på en tidligere russisk spion og hans datter i byen Salisbury.

Det skriver flere medier heriblandt Sky News.

Foreign Secretary Boris Johnson says it is "overwhelmingly likely" that it was Russian President Vladimir Putin's decision to direct the use of a nerve agent on British soil — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 16. marts 2018

- Vi har intet imod den russiske befolkning, men vores problemer handler om Putin og Kreml.

- Vi tror, at det er overvejende sandsynligt, at det var hans beslutning at bruge nervegift i Storbritanniens gader, i Europas gader, for første gang siden Anden Verdenskrig, siger Boris Johnson, der samtidig fortalte, at Novichok-nervegassen både var udviklet og opbevaret i Rusland, inden det blev taget i brug.

Og ingen britisk melding uden et russisk svar.

Kort efter Boris Johnsons melding har en talsmand fra Kreml kaldt beskyldningerne for chokerende og utilgivelige. Det rapporterer det russiske nyhedsbureau Tass.

Boris Johnson har tidligere truet med at boykotte VM i fodbold, hvis det kom frem, at Rusland stod bag angrebet på Sergej Skripal og datteren.

Hold kæft!

Den Kolde Krig på ord har de seneste dage blevet værre og værre.

Den kolossale diplomatiske krise tog for alvor fart tidligere på ugen, da det kom frem, at briterne havde fundet beviser på, at Rusland stod bag nervegiftangreb på eksspionen Sergei Skripal og hans datter.

Onsdag fortsatte krisen med at udvikle sig, da Theresa May oplyste til det britiske parlament, at hun havde besluttet sig for at udvise 23 russiske diplomater.

Artiklen fortsætter under billedet

Dagen efter blev det så endnu værre, da Gavin Williamson ikke lagde skjul på, hvad han mente om Rusland. Forsvarsministeren blev sågar spurgt, hvor tæt vi var på en ny udgave af Den Kolde Krig.

- Det er fuldstændig frygteligt og uhyrligt, hvad Rusland har gjort i Salisbury. Vi har reageret på det og helt ærligt; Rusland skal holde kæft og skride. Jeg vil hellere beskrive det som en 'cool krig'. Men lad os bare være ærlige. Forholdet lige nu er ikke ret godt, sagde han.

Torsdag var den russiske ambassade hurtig på tasterne, og de reagerede med følgende sarkastiske modsvar.

- Mange tak, det sætter vi pris på.

Nu har Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov også reageret på angrebet. Og han er ikke synderligt imponeret over sin britiske kollegas intellekt.

- Måske mangler han uddannelse, sagde Sergej Lavrov tidligt fredag morgen ifølge Sky News.

Russia's foreign minister Sergei Lavrov has responded to Defence Secretary Gavin Williamson's comments about Russia's response to the Salisbury nerve agent attack by saying "maybe he lacks education" — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 16. marts 2018

Foruden de hårde ord rettet mod Gavin Williamson bekræftede Sergej Lavrov, at russerne uden tvivl ville svare igen ved at udvise britiske diplomater i Rusland. Han kom dog ikke ind på, hvor mange det drejede sig om.

Briterne må have beviser

Ekstra Bladet har tidligere talt med den tidligere PET-chef, Hans Jørgen Bonnichsen, der ikke er i tvivl om briternes mange beviser.

- Der er ingen tvivl om, at oplysningerne om nervegiften ikke står alene. Havde de gjort det, ville man aldrig gå så bastant ud og reagere på den måde, man har gjort.

Artiklen fortsætter under billedet

- Det er helt givet, at man i den britiske sikkerhedstjeneste har haft meget nøje øje på den aktivitet, der foregår. Ikke mindst aktiviteten fra de SVR-efterretningsfolk (tidligere KGB), der er placeret i London, siger Bonnichsen til Ekstra Bladet.

Bonnichsen fortæller samtidig, at de 23 russiske diplomater nu ikke har en chance for at komme ind i andre vestlige lande, efter at Storbritannien har stemplet dem som 'persona non grata' (en uønsket person red.)

Men også det er Rusland forberedt på.

Den russiske udenrigsminister Sergey Lavrov siger, at briterne har stillet et urimeligt ultimatum og ikke har handlet efter gældende regler i konventionen om kemiske våben.