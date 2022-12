Nye ministre skal til dronningen torsdag klokken 10.00

Ministrene i den nye SVM-regering vil blive præsenteret for dronningen på Amalienborg torsdag klokken 10.00.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse onsdag aften.

Ifølge kongehuset vil både dronning Margrethe og kronprins Frederik være til stede for at modtage den nye regering.

Klokken 11.15 vil dronningen og kronprinsen modtage de ministre, som fratræder.

Tidligere onsdag har Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne præsenteret det regeringsgrundlag, som den nye regering er dannet på baggrund af.

Det står klart, at Mette Frederiksen (S) skal fortsætte som statsminister.

Men hvilke roller Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, og Moderaternes leder, Lars Løkke Rasmussen får er endnu ikke meldt ud.

Når de nye ministre er blevet præsenteret, skal de ministerier, som får ny minister, overdrages.

Det sker fra klokken 13.30 og frem.

Typisk holder både departementschefen, den afgående minister og den nye minister en tale. Det er også en tradition, at de to giver hinanden en gave.

Og til trods for at der er kort tid til at finde en gave, er kreativiteten som regel stor.

Ministerposterne skal fordelens mellem de tre regeringspartier.

Partierne er i løbet af dagen blevet spurgt, men har ikke villet svare på, hvor mange ministerposter der vil være, og hvordan de skal fordeles mellem partierne.

Lars Løkke Rasmussen, som er leder af en folketingsgruppe med meget begrænset politisk erfaring, har dog allerede sagt, at der vil være folk udefra, som kommer til at besætte en eller flere af Moderaternes ministerposter.

Der vil dog også være en eller flere i folketingsgruppen, som kan se frem til at blive minister.

Politiske iagttagere har spekuleret i, om Socialdemokratiet ville overlade den magtfulde finansministerpost til Venstre.

Men ifølge Politiken, som har erfaret det fra flere kilder, vil den post også efter torsdag formiddag være på socialdemokratiske hænder.