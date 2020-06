Nye regler for bryllupper

Bryllupsfester skal ikke længere slutte ved midnat.

Det bekræfter Venstres folketingsmedlem Morten Dahlin over for Ekstra Bladet.

Det er regeringen og Folketingets partier, der er nået til enighed om det nye tiltag.

Derudover gælder de nye regler også for runde fødselsdage og andre private arrangementer på restauranter og hoteller.

- Det er tidsubegrænset. Nick Hækkerup (justitsminister, red) skal ikke længere stå og kigge ind over hækken for at sikre, at festen stopper ved midnat, og der er vi rigtig glade for, siger Morten Dahlin.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er blandt de personer, som har planlagt bryllup hen over sommeren.

Opdateres ...