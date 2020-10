Nye retningslinjer: Valg-vaccine usandsynlig

Donald Trump vil gerne have godkendt en vaccine inden valget, men det bliver svært nu.

Det Hvide Hus har i to uger blokeret for retningslinjer, der gjorde det sværere at få en vaccine i hus inden valget.

De blev vedtaget tirsdag til stor utilfredshed for den amerikanske præsident.

Retningslinjerne anbefaler, at man indsamler omfattende data i det sidste stadie af de kliniske forsøg og gør det ifølge New York Times usandsynligt, at Trump får sin vaccine inden valget.

Et politisk 'hit job' ifølge Trump. Det modsatte ville være et skråplan ifølge Morten Andersen, professor ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi på Københavns Universitet.

- Det underminerer systemet, og hvis der kommer en vaccine ud for tidligt, så kan det give gevaldigt bagslag, siger han.

For travlt i vaccine-ræset

Donald Trump har presset på for en coronavaccine som en del af sin valgkamp.

En hastegodkendelse af den efterspurgte vaccine er dog ikke løsningen, hvis man spørger Morten Andersen.

Han peger på, at hvis man ruller en vaccine ud uden at teste den på titusinder af personer systematisk, så finder man reelt ikke ud af, om lægemidlet virker, som det skal.

- Dels kan det give falsk sikkerhed for virkningen. Dels kan det give risiko, hvis det viser sig, at der optræder alvorlige bivirkninger af den. Så mister vi jo helt tillid til de her vacciner, og det skal jo helst ikke ske.

Overvurderer dødelighed

Modtager ikke-godkendt behandling

Den coronasmittede amerikanske præsident modtager i øjeblikket lægemidlet Remdesivir og får antistof-behandling.

Antistof-behandlingen er ifølge Morten Andersen ikke er godkendt endnu, og måden, man bruger Remdesivir på i forhold til Trump, er ikke veldokumenteret.

Man har kun dokumentation for, at lægemidlet virker til patienter med svær covid-19, hvilket vil sige patienter med lungebetændelse og behov for iltbehandling.

- Det medfører, at man jo reelt giver en behandling, som man måske aldrig finder ud af om virker. Der er nogle forsøg i gang, men det er svært at rekruttere personer til forsøgene, når man først har givet behandlingen fri.

Antistofferne er ifølge Morten Andersen taget fra patienter, der tidligere har haft covid-19. Fordi man har givet lægemidlet uden at teste det på flere patienter, er der høj usikkerhed om effekten.

- Måske finder man ud af, at det enten ikke virker eller måske skader det mere, end det gavner. Det finder vi først ud af, når mange tusind har fået det her lægemiddel.

Går AMOK på Twitter

Tidslinje over Donald Trumps coronaforløb