Nye sexanklager mod Trumps dommer: - Jeg kan stadig se hans ansigt for mig

Endnu en kvinde står frem og anklager den højesteretsnominerede dommer, Brett Kavanaugh, for seksuelt krænkende adfærd i 1980'erne.

Denne gang skal episoden have fundet sted under en våd kollegiefest, da Kavanaugh var 18 år og førsteårsstuderende på universitetet Yale.

I et interview med The Newyorker fortæller kvinden, Deborah Ramirez, at Brett Kavanaugh under festen stak sine kønsdele frem mod ansigtet på hende, så der var berøring.

- Brett grinede! Jeg kan stadig se hans ansigt for mig, og hans hofter var i en position, som havde han netop trukket sin bukser op.

- Der var én nede ad gangen, som råbte: ’Brett Kavanaugh har lige stukket sin penis i Debbies ansigt’, fortæller Deborah Ramirez om episoden, som hun betegner som både ydmygende og krænkende.

'Smædekampagne'

Brett Kavanaugh afviser anklagerne over for magasinet.

'Denne påståede begivenhed for 35 år siden skete ikke. Folk, der kendte mig dengang, ved, at dette ikke skete og har bekræftet det. Dette er ganske enkelt en smædekampagne', siger Kavanaugh i en udtalelse.

Brett Kavanaugh. Foto: AP

Det lignede ellers en sejr for præsident Donald Trump, da han nominerede den ærkekonservative dommer til højesteret.

Brett Kavanaugh havde længe sikker kurs mod det ledige sæde i højesteret, der er en af de mest indflydelsesrige institutioner i USA.

Men så stod 51-årige Christine Ford frem med beskyldninger om, at Kavanaugh havde forgrebet sig på hende til en gymnasiefest i begyndelsen af 1980'erne.

Deltager i høring

I et brev til senatets retsudvalg fortalte Christine Ford, at hun blot var 15 år, da en 17-årig Kavanaugh - stærkt beruset - havde krænket hende.

Demonstranter viser deres utilfredshed med Brett Kavanaugh. Foto: AP

Christine Ford er netop blevet enig med senatets retsudvalg om at deltage i en høring på torsdag, hvor hun vil give sin version af episoden.

Det bekræfter Fords advokater i en udtalelse.

- Trods konkrete trusler mod hendes sikkerhed og liv, mener professor Ford, at det er vigtigt for senatorerne at høre direkte fra hende om det seksuelle overgreb, der er begået mod hende, skriver advokaterne.

Brett Kavanaugh har benægtet alle anklager. Han ventes også at afgive vidneforklaring i senatets retsudvalg på torsdag, skriver Associated Press.