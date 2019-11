Nyt afgørende bevis i sag om sex-overgreb

En liste over telefonopkald sætter Donald Trump i et dårligt lys

Et nyt bevis i en sag om sex-overgreb, hvor den amerikanske præsident Donald Trump er involveret, har set dagens lys.

Det skriver ABC News.

Ifølge mediet er der således dukket en optegnelse af et antal telefonopkald, som Trump har foretaget til Summer Zervos, op.

Zervos har anklaget Trump for at have 'rørt hende gentagende gange, befamlet hende og kysset hende' ved flere lejligheder i en periode mellem 2007 og 2008.

'En løgner'

Tilbage i 2016 kom Trump-lejren med en udtalelse i forbindelse med netop denne sag. Her lød det:

'For at afklare det, jeg har aldrig mødt hende på et hotel eller været upassende over for hende for et årti siden.'

I samme ombæring fik Trump kaldt Zervos for en 'løgner'.

'Ubestrideligt bevis'

Selv om de nye beviser ikke viser, at den amerikanske præsident er skyldig, er det et bevis på, at der har været kontakt mellem ham og Zervos.

Opgørelsen viser nemlig, at Trump i en periode på tre måneder mellem 2007 og 2008 ringede til Zervos gentagende gange.

Holdet bag Trump har gennem retssagen forsøgt at holde opgørelsen hemmelig ved at klassificere det som fortroligt, da telefonnummeret, som Trump brugte, fremgår af dokumenterne.

Listen over telefonopkald validerer ifølge ABC News Zervos udtalelse om, at Trump ringede til hende sent i 2007, efter at han netop var landet i Los Angeles.

Her fortæller hun, at hun blev bedt om at møde op på Beverly Hills Hotel, hvor hun efter eget udsagn blev udsat for et overgreb.

Summer Zervos' advokat Mariann Wang kalder opgørelsen for et 'ubestrideligt bevis' på, at Zervos taler sandt, og at det er Trump, der lyver.

Zervos blev kendt i USA, efter at have medvirket i tv-programmet 'Apprentice' (Lærlingen, red.), et program, Trump også var med i.

Sagen fortsætter i slutningen af november og ventes at strække sig ind i det nye år.

