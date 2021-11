Nyt borgmesterkup: Socialdemokrat mister posten

Det bliver alligevel ikke socialdemokraten Jonas Ring Madsen, der skal være borgmester i Solrød Kommune. I stedet har Liberal Alliances spidskandidat Emil Blücher sikret sig et flertal og indtager borgmesterstolen.

Det skriver Sjællandske.

28-årige Emil Blücner blev da også lokalvalgets topscorer med 1581 personlige stemmer, men på valgnatten lykkedes det S-politikeren Jonas Ring Madsen at sikre sig et flertal.

Det skete efter stor dramatik, for egentlig stod den konservative kandidat Morten Scheelsbeck til at overtage borgmesterkæden. Han nåede at være i den tro i omtrent 15 minutter, før Liberal Alliance skiftede mening og pegede på socialdemokraten som borgmester i stedet.

'Glad og stolt'

Og nu er det så Venstre, der har ombestemt sig. Sammen med De Konservative og Havdruplisten peger partiet nu i stedet på Blücher og Liberal Alliance, og dermed skifter borgmesterkæden hænder for tredje gang.

– Jeg er meget glad og meget stolt. Jeg vil gå ydmygt til opgaven og sikre en ny politisk retning for Solrød med inddragelse af alle de partier, som ønsker det. Jeg kommer til at være borgmester for alle Solrøds borgere, og jeg glæder mig utrolig meget til at komme i gang, siger Emil Blücher til Sjællandske.

Den unge politiker sikrer Liberal Alliance den første og eneste borgmesterpost ved kommunalvalget.

Fjerdestørste parti

Liberal Alliance satte sig ved kommunalvalget på tre ud af de i alt 19 pladser i Solrød Kommune og er dermed det fjerdestørste parti. Ved seneste valg fik partiet kun et mandat.

Blücher fik flere personlige stemmer end den nuværende Venstreborgmester, Niels Hörup, som 1146 borgere valgte at sætte kryds ud for. Samtidig blev Venstre halveret fra otte til fire mandater og ligger nu på niveau med Socialdemokratiet.

Dropper skattestigninger

Ifølge det lokale medie er der i tillæg til konstitueringsaftalen mellem de fire partier indgået en politisk aftale, som skal sikre en ny politisk retning for Solrød Kommune.

Aftalen tager afsæt i at kommunen er til for borgerne og ikke omvendt, og det er desuden besluttet, at de planlagte skattestigninger i 2023 og 2024 ikke gennemføres, at der ikke opføres et nyt rådhus, at der udarbejdes en ny helhedsplan for Havdrup samt at der indledes et tæt samarbejde med Ældrerådet omkring opførelsen af flere senior- og senioregnede boliger.

Konstitueringsaftaler er dog ikke juridisk bindende. Derfor kan partierne i princippet løbe fra aftalen helt frem til det konstituerende møde, der skal finde sted mellem 1. og 15. december.