Nyt diplomatisk kaos: I kommer til at betale

Nu er der igen ballade mellem USA og Nordkorea. Og denne gang spiller Malaysia en hovedrolle i den diplomatiske konflikt.

Årsagen er en udleveringssag, hvor en nordkoreansk statsborger er blevet udleveret fra Malaysia til USA, og det har gjort Kim Jong-un og co. så stiktossede, at de nu både kapper båndet til det sydøstasiatiske land og langer ud efter USA.

Det rapporterer det statslige nyhedsbureau KCNA fredag ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Foruden meldingen om at lægge forholdet til Malaysia på is, advarer Nordkorea samtidig om, at USA kommer til at betale 'en passende pris' for beslutningen i sidste uge.

Her afviste Malaysias øverste domstol en appel fra den nordkoreanske forretningsmand, som anfægtede udleveringsanmodningen fra USA efter en sag om mulig hvidvask af penge.

Donald Trump lykkedes med at få kontakt mellem de to nationer, men det forhold ser ud til at have kollapset, efter Joe Biden har overtaget. Foto: Ritzau Scanpix

Det mest fjendtlige

Nordkoreas udenrigsministerium oplyser desuden, at 'hvad angår den alvorlige situation, der hersker, vil de diplomatiske forbindelser med Malaysia blive fuldstændigt afbrudt'.

I udtalelsen bliver forholdet mellem Nordkorea og USA samtidig beskrevet som 'det mest fjendtlige på denne planet'.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Den nordkoreanske forretningsmand Mun Chol-myong, som var bosat i Malaysia, mistænkes for at have importeret forbudte luksusvarer fra Singapore til Nordkorea samt at have hvidvasket penge i strid med FN's sanktioner.

Det rapporterer Yonhap ifølge dpa.

Imens hævder Nordkorea, at Mun Chol-myong var involveret i "lovlige, eksterne handelsaktiviteter".

Biden ignoreret

20. januar overtog Joe Biden præsidentposten i USA fra Donald Trump,

Men hvor Trump langt hen ad vejen havde stor succes med at genetablere det skrantende forhold mellem USA og Nordkorea, ser det anderledes svært ud for Biden.

Siden midten af februar har præsidentens administration nemlig uden for offentlighedens søgelys forsøgt at række ud til Nordkorea. Men der fuldstændig stilhed fra regimet på den koreanske halvø.

Det oplyser en amerikansk embedsmand, der udtaler sig anonymt til nyhedsbureauet Reuters. CNN har fået samme oplysninger fra en anonym embedsmand. Det er uvist, om det er den samme person.

- Per dags dato har vi ikke fået noget svar fra Pyongyang, siger embedsmanden.

Forbryder

Biden-administrationen har indtil videre været tilbageholdende med offentligt at beskrive sin politik over for Nordkorea.

Under sin valgkamp kaldte Biden Kim Jong-un for en 'forbryder' og sagde, at han kun ville mødes med ham 'på den betingelse, at han ville gå med til at reducere atomkapaciteten'.

Hans forgænger, Donald Trump, havde en utraditionel tilgang, som en overgang var præget af øget diplomatisk kontakt, der kulminerede med et topmøde i Singapore i 2018.

