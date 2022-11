Nyt job: Venstres Karen Ellemann forlader Folketinget

Venstres Karen Ellemann forlader Folketinget, da hun får posten som generalsekretær for Nordisk Ministerråd.

Det oplyser Venstre i en pressemeddelelse.

Ellemann fik genvalg til Folketinget ved valget 1. november. Hun har siddet i Folketinget for Venstre siden 2007 og har bestridt en række ministerposter.

Hos Venstre vil man savne Ellemann i Folketinget, siger gruppeformand Thomas Danielsen (V).

- Karen er et fantastisk menneske. Omsorgsfuld, engageret og dygtig. Og jeg ønsker Karen stort tillykke med den flotte og vigtige post.

- Jeg forstår godt, at de har valgt hende, da hun vil være rigtig god til opgaven. Men vi kommer selvfølgelig til at savne Karen i Folketinget både som kollega og politiker, siger Thomas Danielsen i en skriftlig kommentar.

Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. Her mødes de nordiske lande for at finde fælles løsninger på områder, hvor det bedre kan betale sig at samarbejde end at løse opgaverne selv.

Karen Ellemann har tidligere kritiseret netop Nordisk Ministerråd og kaldt det for en 'kaffeklub'. Det gjorde hun i en kommentar i Berlingske i 2013, hvor både Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd blev kaldt 'kaffeklubber'.

Begge steder ender det med 'gode middage, masser af luftige forslag og meget få konkrete resultater', skrev Ellemann dengang.

Ellemann tiltræder i sit nye job i begyndelsen af 2023. Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse. Hun afløser finske Paula Lehtomäki. Hun har været generalsekretær siden marts 2019.

Fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) glæder sig over, at de nordiske lande er enige om at pege på Ellemann til jobbet.

- Hun har med sin store erfaring fra det nordiske samarbejde den helt rigtige profil til at stå i spidsen for det nordiske regeringssamarbejde, siger Frederiksen i pressemeddelelsen.

Karen Ellemann har blandt andet været minister for nordisk samarbejde. Det var hun senest fra 2016 til 2018.

Hun har også tidligere haft posten som gruppeformand for Venstre. Desuden har hun været medlem Folketingets Præsidium, altså Folketingets ledelse.

Venstre fik et skidt valg 1. november. Partiet gik 10 procentpoint tilbage og landede på 13,3 procent af stemmerne. Dermed gik Venstre fra 43 til 23 mandater sammenlignet med forrige valg i 2019.

Ellemann fik selv 8716 personlige stemmer. Hun erstattes i Folketinget af Kim Valentin. Han sad i Folketinget fra 2019 til 2022, men blev ikke genvalgt. Med sine 1.565 personlige stemmer endte han som 1. suppleant for Ellemann og gør dermed hurtigt comeback i Folketinget.