Nyt kaos: Smidt ud af Nye Borgerlige

Konflikterne og stridighederne i Nye Borgerlige er ikke slut endnu.

Tirsdag er Rune Bønnelykke, der har været en del af Nye Borgerliges hovedbestyrelse og er medlem af byrådet i Vejle, blevet ekskluderet fra partiet.

Det oplyser han selv til Ritzau.

- Jeg er ikke medlem af Nye Borgerlige længere. Jeg er lige blevet ekskluderet for partiskadelig virksomhed, siger Rune Bønnelykke.

- Jeg er ganske uforstående over for det.

Nye Borgerlige bekræfter, at Rune Bønneløkke er blevet ekskluderet.

Partiet vil dog ikke kommentere yderligere med den begrundelse, at der er tale om en 'intern sag'.

Mandag trak Nye Borgerliges nu tidligere politiske næstformand Henriette Ergemann sig fra sin post, som hun har haft i under to uger.

Det skete, efter at flere medier har beskrevet en række kontroversielle kommentarer på sociale medier fra Henriette Ergemann om coronavirus, før hun blev næstformand.

Blandt andet kaldte hun i 2020 Karen Hækkerup, daværende generalsekretær for Unicef, for 'sindssyge kælling' i en kommentar på Facebook.

Det var i forbindelse med, at Hækkerup i en video fortalte, at Unicef var i gang med at indkøbe coronavacciner til børn.

Rune Bønnelykke, som selv var kandidat til næstformandsposten ved Nye Borgerliges ekstraordinære landsmøde i Fredericia 7. februar, har offentligt taget afstand fra Ergemanns tidligere udtalelser.

Det har han blandt andet gjort i et kritisk indlæg i Vejle Amts Folkeblad og på Facebook.

I et facebookopslag mandag, hvor Henriette Ergemann meddelte sit farvel, beskyldte hun Bønnelykke for at sprede løgne om hende.

Vejle Amts Folkeblad skrev mandag, at Ergemann var blevet vraget som næstformand efter et dramatisk møde i hovedbestyrelsen.

Det var en oplysning, som var baseret på anonyme kilder.

Bønnelykke afviser, at det er er ham, som har delt 'informationer ud til pressen'.

Siden valget den 1. november har der hersket kaos i Nye Borgerlige.

Partiet gik to mandater frem - fra fire til seks - men der gik blot seks dage, før Mette Thiesen forlod partiet på grund af en konflikt omkring hende og hendes kæreste.

I starten af januar meddelte stifter og tidligere formand, Pernille Vermund, at hun ville trække sig. Det samme gjorde medstifter og næstformand Peter Seier Christensen.

Med udsigten til at nuværende formand Lars Boje Mathiesen skulle overtage partiet, forlod det nyvalgte folketingsmedlem Mikkel Bjørn i slutningen af januar partiet for at melde sig ind i Dansk Folkeparti.

Nye Borgerlige fortsætter nu uden en politisk næstformand indtil oktober, hvor der skal vælges en ny på det ordinære årsmøde.

Partiet har også en organisatorisk næstformand, som er Jesper Hammer.