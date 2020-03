Nyt lavpunkt for Sanders: Svært at se en vej

De seneste demokratiske resultater tyder på, at det er et spørgsmål om tid, før Bernie Sanders trækker sig, vurderer dansk ekspert

Tirsdag blev der afholdt primærvalg og vælgermøder i seks delstater i USA, og det står allerede nu klart, at vælgerne har været hårde mod den demokratiske kandidat Bernie Sanders.

Joe Biden har allerede vundet fem ud af de seks delstater, mens delstaten Washington endnu ikke er afgjort.

Dermed tyder alt på, at Joe Biden bliver manden, der skal udfordre Donald Trump til november. Anders Agner, der er ansvarshavende chefredaktør for Kongressen.com, har efterhånden også meget svært ved at se Bernie Sanders' muligheder.

- Det er svært at se en vej frem for Bernie Sanders. Det kan godt være, der er en matematisk mulighed, men det er nærmest også den eneste mulighed, der er tilbage, siger han til Ekstra Bladet.

Muligt vendepunkt blev lavpunkt

Et af de helt store slag for Bernie Sanders er resultatet i delstaten Michigan. En delstat, hvor Bernie Sanders vandt ved primærvalget i 2016.

- Nederlagene han får, gør ondt. Især nederlaget i Michigan. Michigan er en vigtig stat, fordi der er mange arbejder-vælgere, og det er dem, Bernie Sanders gerne vil appellere til. At resultatet er så klart i Joe Bidens favør, det gør ondt, siger Anders Agner og uddyber:

- Det faktum, at han valgte ikke at holde tale i nat, men i stedet tog hjem, det siger meget. Han havde håbet på et vendepunkt (i Michigan, red.) og i stedet blev det et lavpunkt.

I 2016 blev Bernie Sanders ved med at tro på en sejr til det sidste. Dengang var han demokratisk kandidat helt frem til det amerikanske partikonvent, der munder ud i at partiets endelige præsidentkandidat udpeges.

- Det, der gjorde, at Sanders blev ved hele vejen i 2016, det var blandt andet, at han vandt Michigan. Det var den overraskelse, der gjorde, at hans kampagne fik ekstra energi, siger Anders Agner.

Skal stå sammen

I år gik det som nævnt helt anderledes for Sanders, og derfor er det formentlig et spørgsmål om tid, før han trækker sit kandidatur.

- Det er svært at sige, om det tager dage eller uger, før han trækker sig. Årsagen til, at demokraterne ikke vandt sidste valg, hedder ikke Hillary Clinton. Det var, at man ikke fik samlet partiet. Sanders-tilhængerne var stiktossede dengang. De besatte pressecenteret og afholdt flere demonstrationer, dengang Hillary Clinton officielt blev kandidat, siger Anders Agner.

Derfor mener han, at partiets bedste mulighed for at slå Trump er at få samlet partiet så hurtigt som muligt.

- De (demokratiske modstandere, red) vil forsøge at presse ham til at trække sig. Folk vil sige, at det bedste han kan gøre er, at han trækker sig og støtter Biden, da det giver den bedste chance for at vælte Trump. Bernie Sanders vil nu prøve at se, hvor meget indflydelse han kan få på den politik, Biden fører. Måske vil han endda forsøge at få indflydelse på, hvem Biden vælger som vicepræsidentkandidat. Det spil kommer til at køre nu, siger den danske ekspert.

På tirsdag skal de to kandidater igen dyste, når der blandt andet er valg i Florida, Ohio og Illinois, og det kan blive det sidste søm i Bernie Sanders kiste.

- Der er ingen opmuntring til Sanders. Seneste opmåling fra Florida viser 62% til Biden og 12% til Sanders, siger Anders Agner.

Opmålingen blev lavet, før Michael Bloomberg trak sig som kandidat, og her lå han til at få 10-11% af stemmerne. Stemmer, som man forventer vil gå til Joe Biden, eftersom Bloomberg offentligt har erklæret sin støtte til Joe Biden, efter han trak sig.