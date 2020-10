Nyt nationalt varslingssystem består af fem risikoniveauer

Et nyt nationalt varslingssystem skal sikre bedre muligheder for at lukke ned i forskellige områder af Danmark

Regeringens varslingssystem består af fem risikoniveauer, som vil fastsættes både nationalt og regionalt. Hvert niveau får sin egen liste over mulige tiltag.

- November bliver 'fuldstændigt afgørende for at at få smitten under kontrol', siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S), da han lørdag præsenterede et nyt varslingssystem for Danmark.

- Vi kan ikke lave et enkelt tal. Det har man prøvet andre steder. Og det har ikke virket, siger Heunicke om det nye varslingssystem.

Derfor bliver Danmark delt op i fem risikoniveauer. Danmark befinder sig lige nu niveau 3.

Niveau 3 betyder, at der er 'udbredt samfundssmitte med potentiale for hurtigt acceleration i smittetal'.

- Skræmmescenarierne er rundt om os i Europa. Det understreger vigtigheden af at være på forkant med epidemien, og det skal varslingssystemet bidrage til.

- Varslingssystemet viser, hvad risikoniveauet er nu, og hvilke tiltag der kan blive nødvendige, hvis smitten stiger, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om nyt corona-varslingssystem.

Alt efter risikoniveauet kan man i nedenstående oversigt danne sig et overblik over, hvad der kan lukkes ned eller åbnes for.

Sådan ser det nye varslingssystem ud.

En gang om ugen vil der blive foretaget en vurdering af risikoniveauet for hele landet og de fem regioner. Risikoniveauet i Danmark vurderes på en skala fra 1-5. Risikoniveau 1 afspejler, at smitteniveauet er lavt og smitten viser sig lokalt. Risikoniveau 5 afspejler, at vi har udbredt samfundssmitte, og vores sundhedsvæsen er presset og der er risiko for at behandlingskapaciteten på sygehusene overstiges.

Nemmere for erhverslivet

- Der er ingen tvivl om, at det har været vanskeligt for erhvervslivet at navigere efter corona og de ændringer i vores hverdag, som sygdommen har medført.

- Ingen kan fjerne al uforudsigeligheden under coronakrisen, men varslingssystemet skaber mere forudsigelighed, og det er der brug for, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) om nyt corona-varslingssystem.

- Når varslingenssystemet bliver rødt, så følger hjælpepakkerne med, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) om nyt corona-varslingssystem.

1126 nye smittetilfælde

Vinter-guide: Vitaminerne dit immunforsvar vil elske

Ny dansk forskning: Din blodtype påvirker risikoen for corona