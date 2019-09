Nyt nederlag til Boris Johnson

Det lykkedes ikke den britiske premierminister, Boris Johnson, at få opbakning til at udskrive nyvalg i Storbritannien inden deadline for briternes udtræden af EU 31. oktober.

Det står klart efter en afstemning i det britiske Underhus natten til tirsdag.

Selv om regeringens beslutningsforslag fik støtte fra 293 og bare 46 stemte imod, så var der ikke opbakning fra de to tredjedele af Underhuset, som britisk valglov kræver.

Et stort antal parlamentsmedlemmer undlod at afgive deres stemme ved afstemningen.

- Igen har oppositionen vist, at de tror, de ved bedre, lød det harmdirrende fra Boris Johnson efter afstemningen.

Forinden havde han kaldt særligt oppositionspartiet Labours modstand mod valgudskrivelsen for 'en undergravelse af det britiske folks vilje'.

Det er anden gang, at Johnsons ønske om at udskrive nyvalg bliver afvist af parlamentet.

Forrige uge afviste Labour og de øvrige oppositionspartier at stemme for et nyvalg, da man ville sikre sig, at et lovforslag, der blokerer et britisk exit fra EU uden en skilsmisseaftale, ikke ville blive spoleret af regeringen.

Lovforslaget blev mandag eftermiddag underskrevet af den britiske monark, hvorefter Boris Johnson gentog sit ønske om et nyvalg.

- Det er den eneste måde, vi kan rense luften og komme ud af dødvandet, lød det fra premierministeren inden afstemningen.

Labours leder, Jeremy Corbyn, har afvist at stemme for et nyvalg, førend muligheden for britisk udtræden uden en skilsmisseaftale 'er taget af bordet'.

Boris Johnson har erklæret, at han vil trække Storbritannien ud af EU senest 31. oktober - med eller uden en aftale.

- Jeg er ikke rede til at risikere den katastrofe, et brexit uden skilsmisseaftale ville være for vores samfund, lød det fra Corbyn inden afstemningen, der var præget af højlydte tilråb mellem parlamentsmedlemmerne.

Til det svarede Boris Johnson:

- Udsættelser og overspringshandlinger er blevet oppositionens kendetegn. Hvis de vil have en ny udsættelse (af brexit, red.), er den eneste ordentlige måde at gøre det på at gå til vælgerne.

Men det ønske blev altså afvist eftertrykkeligt.