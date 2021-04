Nyt om vaccine på pause er udsat til næste uge

Det var forventningen, at sundhedsmyndighederne ville melde nyt ud om brugen af Johnson & Johnson-vaccinen i denne uge.

Men det udskydes nu til næste uge. Det står klart efter et møde mellem partilederne og sundhedsmyndighederne.

Det skyldes, at myndighederne fortsat mangler nødvendige data til at afgøre, om vaccinen skal indgå i den danske vaccinationsindsats.

Det bekræfter flere partiledere.

- Sundhedsmyndighederne fortalte os ret grundigt om det. Det er, fordi de endnu ikke har fået fyldestgørende oplysninger om, hvad bivirkningerne kan være.

- Danmark er et af de lande i verden, som har de allerbedste sundhedsdata, det kan man ikke sige om USA, siger politisk ordfører Mai Villadsen (EL).

Ifølge den seneste tidsplan har alle borgere fået tilbudt vaccination i begyndelsen af august. Men Sundhedsstyrelsen har oplyst, at planen kan blive tre uger forsinket, hvis ikke Johnson & Johnson-vaccinen tages i brug i Danmark.

Næste skæringsdato for en yderligere genåbning er 6. maj. Derfor skal partilederne mødes inden den dato og aftale, hvad der kan åbne.

Forventningerne er dog ikke store, da politikerne allerede har genåbnet en del af samfundet, som stod til først at åbne fra 6. maj. Partileder Sofie Carsten Nielsen (R) håber på en aftale i starten af næste uge.

- Jeg regner med, at vi kan træffe beslutning mandag og tirsdag, når der skal forhandles, for det skal der inden næste genåbningsfase 6. maj, siger hun.

Johnson & Johnson-vaccinen er den vaccine, som Danmark har bestilt flest af og er derfor vigtig for indsatsen.

- Det er klart, det forsinker vaccinerne, og så er man nødt til at være noget mere varsom, siger Sofie Carsten Nielsen.

De amerikanske og europæiske sundhedsmyndigheder har godkendt vaccinen, men de danske sundhedsmyndigheder er tilbageholdende.

Den har tidligere været sat på pause i USA efter meldinger om flere alvorlige tilfælde af sjældne blodpropper efter vaccination.

Pausen kan betyde, at der går længere tid, før alle i Danmark er blevet tilbudt en vaccine. Denne kræver kun et stik.

Venstre er utålmodig og mener, at mere kan åbne allerede nu ifølge formand Jakob Ellemann-Jensen. Han ser helst, at man ikke behøvede at vente på nyt om vaccinen, der er sat på pause.

- Det er, fordi man hele tiden finder på nye ting, der skal være opfyldt før man vil åbne mere, siger han.

Vaccinen fra AstraZeneca er sat på pause, fordi der er en meget lille risiko for blodpropper for nogle. Samtidig er der andre tilgængelige vacciner, og der er få smittede i Danmark. Det indgår i vurderingen.

Sundhedsstyrelsen er dog åben for at tage den i brug, hvis der er behov for det.

Ritzau har tidligere spurgt Sundhedsstyrelsen til, hvornår der kan forventes nyt. Meldingen er næste uge.