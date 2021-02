Nyt testkrav fra midnat: Men bornholmerne kan ikke blive lyntestet

Der arbejdes på højtryk for at få et lyntestcenter op at stå på Bornholm

Uret tikker på Bornholm, der under denne anden bølge af coronavirus må kæmpe med mere end bare ensomhed og lukkede forretninger.

Fra midnat kræver de svenske myndigheder, at man fremviser en max 48 timer gammel negativ coronatest, hvis man rejser ind i landet.

Et krav der også gælder, hvis man som dansker rejser med færgeforbindelsen fra Rønne via Ystad til København.

Men timingen kunne næsten ikke være værre: For imens bornholmerne fortsat kan få de almindelige PCR-tests med op til 48 timers svartid, mistede bornholmerne i sidste uge deres lyntestcenter.

Ligger vandret

Lyntestcenteret var nemlig drevet af Falck, der tabte muligheden for at drive lyntestcentre på det offentliges regning per 1. februar.

Nu er det i stedet SOS International, der driver lyntestcentrene i fire ud af fem regioner i Danmark. Her har Bornholm ikke fået et fast lyntestcenter.

Til Ekstra Bladet fortæller Bornholms borgmester Thomas Thors (S), at han har ligget vandret for at få oprettet et nyt lyntestcenter på øen.

Indtil videre er der kommet lovning fra Region Hovedstaden på, at der kommet et lyntestcenter fra lørdag - men mere konkret er det ikke.

- Er det en optimal situation for bornholmerne, at det kommer på plads i sidste øjeblik?

- Nej, det er det ikke. I allerhøjeste grad ikke, siger Thomas Thors.

For sent

Et testcenter lørdag er bare for sent:

- Det er for sent for dem, der skal rejse i morgen, for de har været nødt til at tage og vente på en PCR-test, fortæller Thomas Thors.

- Er det kommet bag på dig, at der ikke er et lyntestcenter på Bornholm?

Den bornholmske borgmester holder inde lidt.

- Ja, det er det, erkender han så.

- Der er oprettet lyntestcentre rundt omkring på Bornholm, men man har så valgt ikke at tilgodese Bornholm, afslutter han.