Nyt udspil fra Pape: Mere lokalt politi

Justitsminister Søren Pape Poulsen præsenterede mandag morgen et nyt udspil, der skal sikre et mere nært og lokalt politi

Justitsminister Søren Pape Poulsen er klar med et nyt udspil til et mere nært politi.

Udspillet blev præsenteret mandag morgen ved en mobil politistation i justitsminiterens hjemby, Viborg.

- Formålet med udspillet er at sikre at borgene oplever et hjælpsomt politi, der tager deres henvendelser alvorligt, siger justitsminister Søren Pape Poulsen.

Tilbage i 2005, blev der af den daværenede konservative justitsminister Lene Espersen lavet en stor centralisering af det danske politi, hvor man gik fra 54 politikredse til 12. Der blev politiet altså noget mindre lokalt og landbetjenten blev afskaffet. Men nu er det altså tid til et mere lokalt politi igen.

14 initiativer

Udspillet indeholder 14 initiativer. På pressemødet valgte Pape at fremhæve tre af dem.

Det første er, at alle politikredse fremover skal have lokalbetjente, der arbejder tæt sammen med borgerne.

- Der skal være 150 politibetjente flere i det nære politi fremover. Indenfor halvandet kommer der til at være 400 betjente, der arbejder lokalt, siger justitsministeren.

Derudover skal alle politikredse have en mobil politistation. Justitsministeren præsenterer det som et kørende kontor.

- For politiet skal være der, hvor borgerne er, siger han.

Det sidste initiativ Pape løftede sløret for, er, at der skal indføres borgerrådgivere i politiet. Borgerne skal have en rådgiver, når de er i kontakt med politiet.

- Der skal være kaffe på kanden og tid til at svare på spørgsmål, siger justitsministeren.