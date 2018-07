Nyudklækket minister: Kritikken rører mig ikke

Der blev talt om en stejl læringskurve, da Rasmus Jarlov (K) i sidste måned satte sig i erhvervsminister-stolen for første gang - men allerede nu har han lært, at der følger en massiv opmærksomhed med, og at han skal passe på, hvad han gør og siger. Ellers giver det - som han har prøvet før - bagslag

'Hovskisnovski'. 'Ubegavet'. 'En stivstikker, der aldrig hilser'

Det var en hård velkomst, der blev budt 41-årige Rasmus Jarlov (K), da han i slutningen af juni overtog pladsen for enden af bordet i erhvervsministeriet.

- Ja, der har været en del negative kommentarer. Men det har jeg hørt på før, når jeg har sagt eller gjort noget. Det gør mig ikke noget.

- Preller det bare af?

- Jeg bliver aldrig helt ligeglad, men jeg har vænnet mig til det i nogen grad. Men alle vil selvfølgelig hellere have ros end ris, erkender ministerdebutanten, og fortsætter:

- Denne kritik har været ret overfladisk, synes jeg. Det har ikke handlet om, hvorvidt jeg har gjort noget forkert, har dummet mig eller sagt noget umoralsk. Det har mere været fnidder og spekulationer om, hvordan jeg er som menneske.

- Jeg tænker, at det netop er den type kritik, der ville ramme mig, fordi det er personligt at blive kaldt dum, hovskisnovski og så videre?

- Det påvirker mig ikke så meget. Det kommer fra folk, der ikke kender mig. De sidder på deres kontor og skriver kommentarer uden at ane, hvad der foregår. Det eneste, de har ret i, er, at jeg er grøn og uerfaren i rollen.

Fint med opmærksomhed

Netop dét - Jarlovs manglende erfaring som minister - blev der også lagt vægt på af statsminister Lars Løkke Rasmussen, da han overdragede magten til at stå i spidsen for Danmarks erhvervsliv til den ministerielle grønskolling, og mindede ham om, at der venter ham en 'stejl indlæringskurve'.

- Ja, han har ret. Den er meget stejl - og det vil den være i noget tid, siger Rasmus Jarlov ærligt.

- Det har været specielt, at jeg har været så meget i fokus. Jeg var den eneste minister, der blev udnævnt i denne omgang. Det er anderledes ved regeringsrokader, hvor der er flere udskiftninger. Nogen at dele opmærksomheden med.

- Hvordan har du det med den opmærksomhed?

- Det er fint nok. Jeg kan godt lide, at jeg får lov at fortælle, hvad jeg mener, og hvordan jeg vil håndtere rollen. Men det kommer bag på mig, at alles øjne har været rettet mod mig.

Kommer til at fejle

- Gør det dig bange for at begå fejl?

Rasmus Jarlov svarer for første gang ikke prompte på et spørgsmål, men lader det vende en gang i hovedet. Han retter lidt på sit ternede slips, inden han siger:

- Jeg er i hvert fald meget bevidst om, at jeg ikke kan træde ret meget ved siden af, før det bliver blæst op.

- Det fylder meget, at jeg ikke skal lave mange bommerter, før det er en stor ting i medierne. Men jeg er ikke bange. Jeg kommer til at begå fejl - men det overlever man som minister, har jeg hørt, fortæller Jarlov, der har fået gode råd af forgængere på posten, som alle har oplevet at få ørerne i mediemaskinen; Lene Espersen, Bendt Bendtsen og Brian Mikkelsen.

- Du oplevede også en hel del opmærksomhed omkring din person, da du var kæreste med Mascha Vang?

- Ja, men det var noget helt, helt andet. Der var ikke det samme på spil for mig.

Fineste ministerkontor

Ekstra Bladet møder den nyeste minister i den regering, der med garanti har mindre end et leveår tilbage, før deres magt skal tages op til revision i befolkningen. Han byder velkommen på sit kontor, der, mere end et arbejdsværelse til vigtige møder, ligner en del af en udstilling på Nationalmuseet. Fra de høje lofter til det rudemønstrede trægulv dækker store malerier i tunge guldrammer de total-fredede vægge.

Der står en gammel brændeovn midt på den ene væg. Den fungerer vist ikke, mener erhvervsministeriets pressechef, men den er meget pæn og må - lige som alt andet inventar - ikke fjernes.

Midt i loftet hænger en lysekrone i krystal og skinner ned på ministerskrivebordet, som er læsset med bunker af dokumenter.

- Det er jo ikke meget, jeg kan få lov at gøre ved indretningen. Men jeg ved godt, at man siger, at det her er det fineste ministerkontor af alle, så det lever jeg med, siger Rasmus Jarlov og smiler, mens han sætter sig ned i sin røde lædersofa.

Det virker svært at klemme mere ud af Jarlov. Som om der er lang vej til et grin eller en reel sænkning af paraderne, der lader én komme helt ind bag den nystrøgede facade i erhvervsblåt-jakkesæt og en dugfrisk - i øvrigt perfekt bundet - slipseknude om halsen.

Ud over nye habitter har meget ændret sig de seneste uger i Rasmus Jarlovs liv. For det første kører en chauffør i en sort Mercedes hver morgen til Nordvest og samler ham op. Noget, han synes er 'lidt mærkeligt'. Han er vant til at cykle.

Hans arbejdsdag er væg-til-væg-belagt med møder, udvalg, samråd og briefinger. Alt er timet og tilrettelagt af mennesker i hans stab. Det skal han lige lære at give sig hen til. Rasmus Jarlov kan nemlig rigtig godt lide at være i kontrol.

Og så er der alt det lavpraktiske: oplæring i sagsbehandlingen, hvor toiletterne og kantinen er, hvem der er ansat, og hvilke kompetencer de har.

Et stort ansvar

Og sent, sent om aftenen kører den sorte Mercedes ham hjem igen.

- Hvor længe har du drømt om at blive minister?

- Jeg havde egentlig indstillet mig på, at det aldrig ville ske. Politik er umulig at spå om. Derfor kom tilbuddet også ud af det blå. Men jeg var ikke et sekund i tvivl om, at jeg skulle sige ja.

- Er du så stolt nu?

- Jeg har endnu ikke tænkt over, hvor stort et ansvar det er. Det kommer nok... Indtil videre har der været så travlt, at det ikke er sunket ind.

Rasmus Jarlov tavs om kæreste-forhold: Det skal ikke tage fokus - det har jeg ligesom prøvet før...

Rasmus Jarlov og Mascha Vang gik fra hinanden i sommeren 2017. Bruddet annoncerede Jarlov på facebook - på en lidt anden måde end Mascha Vang havde forventet. Det udløste en mindre 'bashing' mellem de to på det sociale medie. Foto: Henning Hjorth.

De travleste uger i Rasmus Jarlovs liv skulle egentlig være tilbragt med en rygsæk på ryggen og bare tæer på kridhvide sandstrande.

- Jeg skulle have rejst rundt i Asien i 3,5 uger, men så fik jeg jo - mens jeg var i USA med forsvarsudvalget - en sms fra Søren Pape Poulsen (K) om, at jeg blev tilbudt ministerposten, fortæller Rasmus, der har besøgt stort set hele verden og er medlem af De Berejstes Klub.

- Hvem skulle du have rejst med?

- På denne tur skulle jeg være alene.

- Du har ikke nogen kæreste?

- Jeg vil helst ikke fokusere på den del af mit privatliv.

- Hvorfor?

- Jeg vil bare helst ikke have, at det tager fokus. Det har jeg ikke lyst til. Jeg har ligesom prøvet det før...

- Men det var måske valget af kæreste (Mascha Vang, red.), der gjorde, at I var meget i fokus?

- Ja, det var det helt klart.

- Rasmus, du har tidligere fortalt, at du drømmer om at få børn. Har dette karrierespring rykket ved den drøm?

- Ja, det har det nok. Det bliver ikke foreløbig.

Mascha: Det skal ikke handle om mig

Ekstra Bladet har talt med Mascha Vang, der dog ikke vil kommentere Rasmus Jarlovs udmelding.

- Jeg ved, at Rasmus ville være ked af, hvis det her kom til at handle om mig. Så jeg har ingen kommentarer til det, siger den 38-årige blogger og realitystjerne.