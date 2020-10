Obama: - Han er jaloux på covid-19

I årevis har den amerikanske præsident, Donald Trump, omtalt sin forgænger, Barack Obama, langt oftere, end Obama har omtalt Trump.

Den tidligere præsident har i lang tid undladt og holdt sig for god til at tale ned om sin efterfølger. Men nu er det slut.

Ifølge flere kilder tæt på Barack Obama har han bevidst været stille i håb om at have folks fulde opmærksomhed, når det virkelig gælder. Og det gør det nu. Det skriver CNN.

I de seneste uger har Obama angrebet Trump igen og igen. Han er begyndt at holde nøje øje med, hvad præsidenten foretager sig for derefter at kunne angribe ham.

'Beijing Barry'

For nyligt var det Trumps hemmelige bankkonto i Kina, som Obama kastede sig over.

- Kan I forestille jer, hvis jeg havde en hemmelig kinesisk bankkonto, mens jeg var præsidentkandidat, sagde en jokende Obama, der tydeligvis nyder muligheden for en mere løssluppen og aggressiv retorik.

- De ville have kaldt mig Beijing Barry, fortsatte han.

Obama refererer til en New York Times-artikel, om at Trump tidligere har haft en bankkonto, som ingen kendte til, i Kina.

'Jaloux på covid-19'

Obama er i den grad efter Trump for tiden, og da præsidenten for nyligt sagde, at han synes, folk er for fokuserede på covid-19, var Obama på banen med det samme.

- Mere end 225.000 mennesker er døde i dette land. Mere end 100.000 små virksomheder er lukket. En halv million jobs er væk alene i Florida. Tænk på det.

- Og hvad er hans argument? At folk fokuserer for meget på covid-19. Det sagde han til et af sine vælgermøder: 'Covid, covid, covid', siger han beklagende. Han er jaloux på covid-19's mediedækning, lød det hånende fra Obama.

Det er ikke første gang, Obama går efter Trump i valgkampen. Video: Reuters

Virkelig?

I Philadelphia i sidste uge spurgte Obama også ind til Trumps håndtering af coronavirussen.

Her mindedes han blandt andet, at Trump har sagt, at han 'ikke ville ændre meget' i sin håndtering af pandemien, hvis han kunne.

- Virkelig? Ikke meget? Du kan ikke komme i tanke om noget, der kunne have hjulpet nogle mennesker med at holde deres elskede i live?

Ikke særlig hård

Få dage senere angreb han Trumps attitude, som Obama kalder en total facade.

- Han kan godt lide at spille hård og tale hårdt. Han tror, det er sejt at rynke panden og være led, lød det fra Obama til et drive-in vælgermøde i South Florida, før han kommenterede på Trumps pludselige afbrydelse af et højt profileret interview.

- Men når '60 Minutes' og Lesley Stahl er for hårdt for dig, er du ikke særlig hård.

Slutter sig til Biden

Tirsdag kommenterede Trump på Obamas mange taler.

- Obama trækker et meget lille antal mennesker. Biden trækker næsten ingen. Vi trækker titusinder af folk. Det vil I se igen i dag. Den røde bølge kommer, skrev han tirsdag på Twitter.

Til trods for Trumps manglede tro på Obamas evne til at nå ud til folk, vil Obama fortsætte den angribende retorik, når han i den kommende weekend stiger ombord på Bidens kampagnevogn og er med til vælgermødet i Michigan lørdag.

