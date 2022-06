Obama i Skive: Voldsomt sikkerhedsopbud

SKIVE (Ekstra Bladet): Det er ikke hver dag, at en af klodens mest kendte personer lægger vejen forbi Skive.

Det er dog præcis, hvad der sker søndag eftermiddag, hvor USA's tidligere præsident Barack Obama skal holde tale i den midtjyske by.

Og det kan tydeligt mærkes. Politibiler patruljerer over alt omkring Kultur Center Skive, hvor eks-præsident senere på dagen skal tale til 1192 gæster, der har betalt op mod svimlende 12.000 kroner for at høre Obama tale.

Artiklen fortsætter under billederne...

Politiet er til stede i stor stil i Skive søndag eftermiddag. Foto: René Schütze

Foto: René Schütze

Ingen adgang

Mindst 60 politibetjente går rundt og observerer i område iført skudsikre veste, ligesom hjemmeværnet også er massivt til stede ved alle indgange. Sikkerheden så voldsom, at Ekstra Bladet ikke må gå en tur rundt om centret.

- Her er ingen adgang for pressen, lyder det direkte fra den ansvarshavende politichef.

I stedet bliver Ekstra Bladets hold henvist til en plads foran kulturcentret, hvor der ved middagstid er flere betjente end fremmødte gæster.

Dermed bliver det så godt som umuligt at få et billede af den tidligere præsident, når han ankommer.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger sker det nemlig af en bestemt bagindgang, som altså bliver skarpt bevogtet af myndighederne.

Barack Obamas besøg i Skive kommer dagen efter, at han også holdt tale i København lørdag. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Besøg kan mærkes

Det er ikke kun foran Kultur Center Skive, at Obamas besøg kan mærkes.

I byens gågade er der amerikanske flag i stort set alle butiksvinduer, ligesom der hænger skilte med teksten 'Obama i Skive: Yes We Can' over det hele.

Skive har ikke tidligere lagt jord til hverken en siddende eller tidligere amerikansk præsident. Det var kulturcenterets direktør, Knud Bjerre, der fik idéen for halvandet år siden.

- Jeg vil gerne sætte Skive på landkortet, så byen kan mærke en stolthed og leve op til Obamas slogan fra 2008: 'Yes We Can'.

- Så kan vi vise omverdenen, at selv om vi er en lille provinsby med godt 20.000 indbyggere, så kan vi godt lave noget og stræbe lidt højere, end vi gør til daglig her i jantelovens hovedstad, siger Knud Bjerre.

Barack Obama var præsident i USA fra 2008 til 2016.

Læs mere om Secret Service her