Obama sikrer Biden højeste beløb hidtil ved fundraising

Den forventede demokratiske præsidentkandidat, Joe Biden, skaffer over 11 millioner dollar i sin første fundraising med den tidligere præsident Barack Obama.

Det oplyser Bidens kampagnehold tirsdag aften lokal tid.

Ved en virtuel fundraising donerede over 175.000 personer i løbet af tirsdag aften 7,6 millioner dollar til Bidens forsøg på at blive USA's næste præsident.

Derudover har en gruppe af rige donorer bidraget med over 3,4 millioner dollar.

Biden har allerede sikret sig nok delegerede til officielt at kunne blive udnævnt som Demokraternes præsidentkandidat i opgøret mod Donald Trump.

De over 11 millioner dollar, svarende til over 72 millioner kroner, er det højeste beløb, Biden har skaffet på et enkeltstående arrangement.

Det høje beløb vidner ifølge nyhedsbureauet Reuters om Obamas tiltrækningskraft. I april gav den forhenværende præsident sin opbakning til Biden, der var vicepræsident under Obamas embede.

Men Obama har endnu ikke aktivt ført valgkamp for Biden, da flere af hans arrangementer er blevet aflyst grundet udbruddet af coronavirus.

Trods de mange millioner halser Joe Biden stadig efter Donald Trump hvad angår kampagnemidler.

I slutningen af maj havde Donald Trumps kampagne og Det Republikanske Parti skaffet 265 millioner dollar, mens Demokraterne og Biden, der indledte sin valgkampagne i april, havde skaffet 122 millioner dollar.

Det mindre beløb gav anledning til bekymring blandt eksperter i maj, men de seneste indsamlinger samt en stigende popularitet i meningsmålingerne har givet Joe Biden vind i sejlene igen.

Joe Biden er den eneste tilbageværende demokratiske kandidat frem mod partiets konvent til august, hvor Demokraterne officielt udnævner sin præsidentkandidat.

Senatoren Bernie Sanders trak sig som den sidste modkandidat til Biden i april.