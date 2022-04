Økonom står til at vinde præsidentvalg i Costa Rica

Præsidentvalget i Costa Rica ser ud til at blive vundet af højrefløjskandidaten og økonomen Rodrigo Chaves, der kortvarigt tidligere har haft posten som finansminister i det centralamerikanske land.

Rivalen, den tidligere præsident Jose Maria Figueres, erkender, at slaget er tabt.

- Costa Rica har stemt og folket har talt. Som demokrater respekterer vi den afgørelse, siger Figueres, som lykønsker Rodrigo Chaves med sejren.

Med 89 procent af stemmerne talt op, står den 60-årige Chaves til en opbakning på 52,9 procent. Den 67-årige Figueres får 47,1 procent ifølge Costas Ricas valgmyndighed.

I den første valgrunde i februar endte Chaves på andenpladsen.

Han har i sin valgkampagne slået på, at den politiske elite skal udfordres og sagt, at hvis det bliver nødvendigt, vil han gå udenom parlamentet ved at sætte reformer til folkeafstemninger.

Figueres, hvis far havde tre perioder som præsident i Costa Rica, slog i sin valgkampagne på sin erfaring og sin familiepolitik. Han lovede at ville øge den økonomiske vækst samt styrke grønne industrier i det miljømæssigt progressive land.