Økonomer: To ugers feriepenge vil batte i forbruget

Ifølge flere kilder foreslår regeringen, at en del af de indefrosne feriepenge efter august bliver udbetalt. Det skal sætte gang i forbruget for at styrke økonomien under coronakrisen.

Forslaget er, at der udbetales to ud af fem ugers indefrosne feriepenge, hvilket i grove tal til være omkring 40 milliarder kroner før skat.

- Det er forholdsvis mange penge, så det vil da klart batte og være noget, man kan se i det samlede forbrug. Også selv om det næppe er det hele, der bliver omsat til forbrug, siger cheføkonom i Danske Bank Las Olsen, der forventer, at omkring halvdelen af pengene vil blive brugt.

I Nordea siger forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen, at en lønmodtager, der tjener omkring 300.000 kroner om året før skat, kan se frem til at få 8400 kroner udbetalt.

- Er man to, hvor den ene tjener lidt mindre end 300.000 og den anden lidt mere, så får familien samlet omkring 16.000-17.000 kroner, siger hun.

Beløb i den forholdsvis beskedne størrelse har ifølge forbrugerøkonomen den fordel, at de netop går til forbrug, sådan som regeringen ønsker.

- Hvis det er et meget stort beløb, så viser erfaringen, at det typisk bliver sat ind på en opsparing.

- Er det et mindre, så køber nogle en stor ting til hjemmet, mens andre bare har lidt flere penge på kontoen til tøj eller til at gå ud at spise for, siger Ann Lehmann Erichsen.

- Mit gæt er, at syv ud af ti kroner vil gå til forbrug. Resten vil blive sparet op.

Men der er en risiko ved at sende penge ud til forbrugerne, for det kan skabe en overophedning, siger Las Olsen.

Men den er ganske lille grundet både arbejdsløsheden, den lave inflation og konkurrenceevnen.

- Og risikoen ved at gøre for lidt er, at en høj arbejdsløshed bider sig fast. Så gør man det op, så giver det mening at gøre noget, siger Las Olsen.

Samtidigt lurer en potentiel anden bølge af slag mod økonomien. Groft sagt er dansk økonomi afhængig af det indenlandske forbrug og så eksporten, der giver hundredtusindvis af job.

For eksportens vedkommende kan den blive endog meget hårdt ramt til efteråret, når konsekvenserne af coronapandemien ude i verden slår igennem.

- Indtil videre er det gået bedre end frygtet for eksporten. Men man kan godt være endog meget bekymret for, om der ligger en regning og venter der.