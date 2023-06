Økonomien hænger ikke sammen: Udbud til energiø udskydes

Projektet med en energiø i Nordsøen er løbet ind i et bump på vejen. Udbudsmaterialet til øen skulle have været udsendt før sommerferien, men det kommer ikke til at ske, oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet onsdag.

- Energistyrelsen skønner, at de statslige omkostninger til det nuværende projekt samlet set er over 50 milliarder kroner, skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

- Projektet er således langt fra at være rentabelt, hvilket er en klar betingelse for projektet i de politiske aftaler.

Idéen med energiøer stammer fra en politisk klimaaftale. Energiøer er et knudepunkt for opsamling og distribution af den strøm, der leveres fra havvindmøller, som står langt fra land.

Energiøen i Nordsøen skal ligge 80-100 kilometer fra den jyske vestkyst.

Annonce:

I meddelelsen skriver ministeriet, at regeringen vil holde fast i 'ambitionen' om en energi i Nordsøen.

- Men i lyset af udfordringerne med økonomien skal alternativer, som kan gøre projektet rentabelt, undersøges. I dets nuværende form er statens omkostninger for store og risiciene for mange, skriver ministeriet.

Ifølge klimaminister Lars Aagaard (M) skal der nu bruges et halvt år på at undersøge, om man lave et andet design, der er mindre kompleks og derved forhåbentligt mindre dyrt.

- Ved den ø-model, som man politisk har arbejdet med siden 2020, der viser det sig, at forudsætningen - nemlig at økonomien var i orden - ikke holder. Vi kigger nu på et støttebehov på den gale side af 50 milliarder kroner.

- Det er selvfølgelig træls. Men det er så et faktum, siger han.

Ministeren skæver blandt andet mod andre landes idéer til, hvordan et projekt muligvis kan gøres billigere.

Annonce:

- Det, der er sket siden 2020, er, at de andre Nordsølande går efter at bygge øen på en stålkonstruktion. Så stiller man hardware ovenpå sådan en stålkonstruktion. Noget tyder på, at det er et element, som kan være med til at billiggøre det, siger han.

Ministeren nævner også, at projektet måske kan gøres billigere ved at fremrykke opførelsen af nogle af de havvindmøller, hvis strøm skal gå gennem energiøen.

Ifølge Green Power Danmark, der repræsenterer virksomheder i energisektoren, er det forståeligt og fornuftigt, at projektet med energiøer ikke forhastes. Men der er ikke ubegrænset tid til komplikationer, mener organisationen.

- Energiøen i Nordsøen er en meget stor investering, og den skal opfindes fra bunden. Ingen har endnu prøvet at bygge noget lignende, siger Thomas Aarestrup Jepsen, der er direktør for vedvarende energiproduktion i Green Power Denmark.

- Derfor er det helt forståeligt, at regeringen har brug for at tænke sig om og inddrage Folketinget i beslutningerne. Vi forventer, at regeringen hurtigt vil indlede en dialog med virksomheder og investorer for at finde løsninger.

- Energiøen skal helst være klar til at modtage strøm kort efter 2030, så regeringen og Folketinget er under et vist tidspres.