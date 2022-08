Økonomien krakelerer for Bo: - Han bliver skoldet af regeringen

Bo Sandberg har træpillefyr, og hans varmeregninger er steget over dobbelt så meget sammenlignet med sidste år, men han har ikke fået en varmecheck som mange andre danskere

Bo Sandberg har træpillefyr, og hans varmeregninger er steget over dobbelt så meget sammenlignet med sidste år, men han har ikke fået en varmecheck. Christiansborg er rygende uenig, om han skal have hjælp

- Med de 12.000 jeg får udbetalt, skal jeg jo dække husleje, vand og varme, og så har jeg to børn hver 14. dag, som også skal have noget mad.

Sådan fortæller 51-årige Bo Sandberg til Ekstra Bladet. Han er på flexjob, har træpillefyr, og siden sidste år er hans varmeregning steget over dobbelt så meget.

Alligevel fik han ikke del i de lidt over 400.000 varmechecks, der blev uddelt til danskere, der har svært ved at få råd til at betale varmeregningen.

Bo Sandberg ville meget gerne have haft økonomisk hjælp til at varme sit hus på Bornholm op. Foto: Pelle Rink

Afhænger af indkomst

Men ifølge Rasmus Helveg Petersen, der er energiordfører for Radikale Venstre, er træpillerne ikke steget nok i pris til, at han kan få en økonomisk indsprøjtning af staten.

- Vi har taget udgangspunkt i gas, der er fordyret mere en træpiller. Det er målrettet dem, som har haft de største stigninger. Træpiller er også steget, men det er ikke steget lige så meget som gas.

- Kunne man ikke have lavet noget mere strukturelt, der gavner flere, som for eksempel at sænke el-afgiften eller fødevaremomsen?

- Hvis man havde sænket el-afgiften, havde det for eksempel også kommet mig til gode. Jeg har råd til stigningerne, og vi ville gerne have noget, der kom de svageste grupper til gode.

- Men snart er det jo vinter igen, hvor man kan forvente endnu højere varmeregninger, skal husstande med gas som varmekilde så have en varmecheck igen?

- Det har vi ikke taget stilling til endnu. Jeg går og regner på, hvad vi skal gøre, men jeg tror ikke, vi ikke kommer til at gøre noget.

- Vil I hjælpe folk økonomisk, der ikke har gas som varmekilde?

- Nu må vi se. Jeg vil holde fast i, at vi er i en energikrise, der rammer hele samfundet. Og folk, der har råd, skal betale det selv. Det er min politiske holdning, det skal være målrettet de laveste indkomster.

Rasmus Helveg Petersen slår derudover fast, at gas er sort, dyrt og støtter Vladimir Putins krig mod Ukraine.

Men han har ikke tænkt sig at give husstande med træpiller, der er en CO2-neutral varmekilde, en økonomisk gevinst.

- Udgangspunktet er ikke, hvilken varmekilde folk har, men hvilken økonomi folk har.

følge Biobrændselsforeningen var prisen på et ton træpiller i august 2021 2.110 kroner (ved køb af fire paller inklusive levering på Sjælland).I august 2022 er prisen steget til 4770 kroner. Foto: Pelle Rink

Ladt i stikken

Energiordfører for Dansk Folkeparti, René Christensen, er til gengæld meget klar i spyttet, når det kommer til Dansk Folkepartis holdning til, at husstande med træpillefyr ikke fik del i varmcheckene.

- Det er helt galt. Vi er jo ikke en del af aftalen, men det ville vi gerne have været, men regeringen var hverken til at hugge eller stikke i.

- Det, der er helt galt ved det, er, at folk med træpillefyr er gået over til en grøn model, fordi det er CO2-neutralt, og nu oplever den her enorme stigning, og de bliver bare fuldstændig skoldet af regeringen.

- Men der er vel nogen, der skal vælges fra? Man kan vel ikke give alle, der har oplevet en stigning i deres varmeregning en check?

- Man skulle slet ikke have sendt nogen check. I stedet skulle man have kigget på noget strukturelt som fødevaremomsen, men også el-afgiften. For selvom man har pillefyr, bruger man også strøm.

- Det er meget godt for dem, der har fået den her check, så de kan betale den varmeregning, men hvad skal de så gøre til vinter, når den kommer igen?

