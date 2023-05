Økonomisk redegørelse: Dansk økonomi står stærkere

Der er klare tegn på bedring for dansk økonomi trods den generelle opbremsning, som stadig mærkes i Danmark og Europa.

Det fremgår af 'Økonomisk redegørelse'. Den fremlægges onsdag af fungerende økonomiminister Stephanie Lose (V).

- Overordnet tegner der sig et billede af, at dansk økonomi på mange parametre har undgået en egentlig tilbagegang, siger Lose på et pressemøde i Økonomiministeriet.

Inflationen er faldende. Den vurderes at falde fra 7,7 procent i gennemsnit sidste år til 4,3 i år og 3 procent næste år.

Samtidig er der tegn på, at forbruger- og erhvervstilliden er i bedring. Og ledigheden er ikke vokset i den skala, som man tidligere havde ventet.

Hun kalder det en 'blød landing' for dansk økonomi trods det stormvejr, det trak op til, da inflationen steg, og Rusland invaderede Ukraine i begyndelsen af 2022.

Stephanie Lose advarer samtidig imod at hvile på laurbærrene.

- Der er stadig brug for at gennemføre ansvarlige reformer, der er med til at sikre, at vi har den fornødne arbejdskraft - både til den private og offentlige sektor, siger hun.

