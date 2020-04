Østrig genåbner butikker om en uge efter stor nedlukning

Den østrigske regering melder sig nu klar til at begynde en gradvis genåbning af samfundet efter en stor nedlukning under coronakrisen.

Således vil man allerede efter påske begynde at lempe nogle af de stramme restriktioner, der er indført for at bremse spredningen af virusset.

Det siger forbundskansler Sebastian Kurz mandag ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Ifølge forbundskansleren vil regeringen tillade små butikker, byggemarkeder og gartnerier at genåbne den 14. april.

Tilladelsen vil først blive givet til butikker på mindre end 400 kvadratmeter.

Forudsætningen for tilladelsen er, at indehaverne lever op til strenge krav om hygiejne.

Fra 1. maj vil alle øvrige butikker, indkøbscentre og eksempelvis frisører også få lov at genåbne.

Restauranter, hoteller og barer skal være lukket indtil midten af maj. Det samme gælder landets skoler.

Sociale restriktioner vil blive opretholdt indtil udgangen af april, oplyser den østrigske regering.

- Den hurtige og restriktive reaktion giver os nu muligheden for hurtigere at komme ud af krisen, siger Sebastian Kurz ifølge dpa.

- Men kun hvis vi fortsætter med at indrette os under restriktionerne og holde sammen.

I Østrig er godt 12.000 testet positiv for coronavirus, og lidt flere end 200 coronapatienter er bekræftet døde.

I Østrig er der indført påbud om at gå med mundbind for handlende i supermarkeder.

Det påbud vil fra 14. april blive udvidet til også at gælde i andre butikker og i den offentlig transport, skriver Reuters.