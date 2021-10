Østrigs kansler efterforskes for at købe positiv omtale

Østrigsk politi har indledt en efterforskning mod landets kansler, Sebastian Kurz, og ni andre i kredsen omkring ham.

De mistænkes for bestikkelse og mandatsvig. Det meddeler østrigske anklagere onsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Mere konkret går mistanken på, at de har købt sig til positiv medieomtale. Det er sket på skatteydernes regning.

Landets finansministerium mistænkes for at have indrykket annoncer i en avis til gengæld for positiv omtale af Kurz og hans konservative regeringsparti, ÖVP.

Penge fra ministeriet blev brugt til at bringe 'partipolitisk motiverede og til tider manipulerede meningsmålinger', der var i Kurz' og ÖVP's interesse. Det fremgår af en pressemeddelelse fra anklagemyndigheden.

De polerede meningsmålinger, der gav partiet højere opbakning, end det i virkeligheden stod til, blev leveret af et analyseinstitut, skriver dpa.

Onsdag foretog anklagemyndigheden flere ransagninger mod regeringspartiet, finansministeriet og kanslerembedet i Wien.

Blandt andet fik Kurz' talsperson ransaget sit kontor, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge et 104 sider langt dokument fra politiet, der er lækket på nettet, har det at gøre med ÖVP's formodede aftale med tabloidavisen Österreich.

Ifølge det undersøgende netmedie Zackzack - hvor dokumenterne er lækket - skal Kurz have været involveret i sagen fra april 2016 og frem. På det tidspunkt var han udenrigsminister.

Siden overtog han ledelsen i ÖVP og blev kansler i en regering sammen med Frihedspartiet (FPÖ).

Ud over Kurz og ni andre personer er tre organisationer under efterforskning.

Anklagemyndigheden har ikke sat navn på, hvilke organisationer, det drejer sig om. Men østrigske medier lader til at være enige om, at der er tale om tabloidavisen Österreich.

Der har onsdag ikke været nogen reaktion fra Kurz selv. Han deltager onsdag i et topmøde med andre EU-ledere i nabolandet Slovenien.