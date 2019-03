Offentliggør resumé fra Trump-rapport

USA's justitsminister William Barr har afleveret sit resumé af Robert Muellers rapport om Ruslands indblanding i præsidentvalget til kongressen.

Rapporten blev indleveret til justitsministeriet fredag aften omkring klokken 22, og søndag eftermiddag fik kongresmedlemmer en besked om, at de snart ville modtage et brev fra justitsministeren med hans resumé.

Det resumé er altså kommet nu.

Robert Mueller fandt i sin rapport ikke, at der var beviser nok for, at Trump-kampagnen har samarbejdet med Rusland, eller at Rusland på nogen måde blandede sig i valget, skriver CNN.

- Den særlige anklagers undersøgelse har ikke vist, at Trump-kampagnen eller nogen i forbindelse med denne konspirerede eller koordinerede med Rusland i et forsøg på at påvirke præsidentvalget i 2016, skriver justitsministeren i sit brev til kongressen.

Demokraterne kræver, at rapporten bliver offentliggjort i sin helhed.

Opdateres ...