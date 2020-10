Officielt: De næste 48 timer er kritiske for Trumps coronakamp

Det Hvide Hus har meldt ud, at de næste 48 timer er kritiske for den amerikanske præsident. Udmeldingen kommer under fem timer efter, at de sagde han havde det strålende

'De næste 48 timer er kritiske'.

Sådan lyder udmeldingen fra Mark Meadows, der er stabschef i Det Hvide Hus, ifølge AP.

Udmeldingen falder under fem timer efter, at Donald Trumps læge Sean Conley på et pressemøde meddelte, at præsidenten havde det godt.

- Donald Trump var igennem en meget bekymrende periode fredag, og de næste 48 timer er kritiske for hans kamp mod corona, lyder det fra Mark Meadows ifølge AP.

Udmeldingen modsiger, hvad præsidentens læge sagde tidligere på lørdagen. Her blev der spurgt til om præsidenten havde modtaget ekstra ilt, hvilket lægeholdet ikke ville give en direkte svar på.

Sår tvivl om, hvornår Trump blev testet positiv

Usikkerhed i tidslinjen

Ved dagens pressemøde om Donald Trumps tilstand blev der sået usikkerhed om, hvornår præsidenten blev testet positiv.

Præsidentens læge, Sean Conley, sagde ved et pressemøde om præsidentens tilstand, at han var '72 timer inde i diagnosen', hvilket er væsentligt længere end den tidligere udmelding.

Det Hvide Hus har efterfølgende i en erklæring meldt ud, at lægen fortalte sig ved at bruge et timesats frem for tredjedagen, hvilket ifølge Det Hvide Hus er den korrekte tidsangivelse.

New York Times skriver, at to personer tæt på Donald Trump har meddelt at præsidenten havde problemer med at trække vejret fredag, og at lavt iltniveau i præsidentens blod førte til, at man gav ham ekstra ilt.

Læge: Trump har det godt