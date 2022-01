Officielt: De stiller op som formand i DF

Efter endt deadline ved midnatstid står det fast, at der er fire kandidater til formandsposten i Dansk Folkeparti.

Det oplyser DF's partisekretær, Steen Thomsen, til Ritzau.

Dermed bliver det enten Morten Messerschmidt, Martin Henriksen, Merete Dea Larsen eller Erik Høgh-Sørensen, som afløser Kristian Thulesen Dahl. Han trækker sig som direkte konsekvens af DF's dårlige kommunalvalg i november sidste år.

Længe var der spekuleret i, om Inger Støjberg ville melde sig på banen som formandskandidat. Fredag bekræftede Støjberg dog, at hun ikke stiller op. Hun er heller ikke medlem af partiet.

Venstres tidligere næstformand var af en række prominente DF'ere, heriblandt Thulesen Dahl og partistifter Pia Kjærsgaard, ellers flere gange blevet opfordret til at melde sig ind i DF og endda straks blive formand for partiet.

Støjberg blev i december idømt 60 dages ubetinget fængsel i en rigsretssag. Kort tid derefter fandt et flertal i Folketinget den tidligere minister uværdig til at fortsætte som folketingsmedlem. Og dermed gik Støjberg fra at være løsgænger til at være fyret af sine kolleger på Christiansborg.

DF var et af to partier, som mente, at Støjberg var værdig til at fortsætte. Men altså forgæves.

Efterfølgende har der været ret stille omkring Støjberg. Fredag takkede hun dog DF på Christiansborg for støtten via en mail.

Det bliver 23. januar, at DF på et ekstraordinært årsmøde skal finde partiets blot tredje formand i historien. Det sker i Herning. Og for første gang ved et kampvalg.

Af de fire kandidater er Morten Messerschmidt og Martin Henriksen de mest kendte navne i offentligheden.

Messerschmidt er aktuelt næstformand i DF. Henriksen røg ud af Folketinget i forbindelse med valget i 2019, men var inden da i en årrække DF's markante stemme i udlændingedebatten som udlændinge- og integrationsordfører. Han er i dag medlem af hovedbestyrelsen og medlem af kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune.

Merete Dea Larsen er ligesom Henriksen medlem af DF's hovedbestyrelse. Hun er ligeledes tidligere folketingsmedlem. Erik Høgh-Sørensen er medlem af Hjørring Byråd.