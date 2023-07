Officielt: Go'NATO for Mette F.

Det er slut for Mette Frederiksen som kommende generalsekretær for Nato. I hvert fald for nu.

Jens Stoltenberg fortsætter nemlig. Det bekræfter han på Twitter.

'Beæret over Nato-landenes beslutning om at forlænge min periode som generalsekretær frem til 1. oktober 2024,' skriver den norske Nato-boss.

Udmeldingen kommer en uge, inden Nato-landene mødes i Vilnius til forsvarsalliancens topmøde. Det er Jens Stoltenbergs tredje forlængelse på posten, som han har bestredet siden 2014.

Længe frontøber

I lang tid var statsminister Mette Frederiksen frontløber til at overtage posten ifølge adskillige Nato-kilder, der har talt med både internationale og danske medier. Imidlertid glippede enstemmigheden til sidst i musketer-alliancen, hvorfor Frederiksen nu må ty uforstyrret til de hjemlige sysler med at lede Danmark.

Undervejs i det efterhånden flere måneder lange udskilningsløb har en række lande ifølge efterretninger i internationale medier udtrykt skepsis over for en mulig tredje skandinav på generalsekretærposten i træk efter Anders Fogh Rasmussen og Jens Stoltenberg.

Både Tyrkiet, Polen og Storbritannien skal være blandt de lande, der har udtrykt utilfredshed med idéen om Mette Frederiksen. Over for dette har stået stormagter som Frankrig og også kilder fra Norge, der har peget på Mette Frederiksen som en oplagt arvtager.

Stadig varm

Danmarks nordlige naboer har da også peget på, at Mette Frederiksen fortsat er et meget varmt bud på Natos næste generalsekretær, når Stoltenbergs nye forlængelse udløber til næste år.

Kilder i Socialdemokratiet herhjemme har også over for Ekstra Bladet bemærket, at Mette Frederiksen længe har lignet en kvinde, der var på vej ud af dansk politik med fuld hast. Og at en midlertidig bølgedal ikke vurderes at sætte en stopper for det, der opfattes som S-formandens tydelige ambition om at få et internationalt toppost.

Mette Frederiksens store internationale armbevægelser er da heller ikke pakket væk. I næste uge deltager hun som bekendt i topmødet i Vilnius. Men derefter drager hun fluks videre til Helsinki til endnu et møde med den amerikanske præsident og de øvrige nordiske regeringschefer.

På dette møde vil bl.a. Sveriges Nato-ansøgning være et tema. En knast, der kan vise sig at være vigtig at få af vejen for en kommende Nato-boss.

Magtopgør

Tilbage står Socialdemokratiet i midten af et tydeligt opgør om den fremtidige magt mellem justitsminister Peter Hummelgaard og finansminister Nicolai Wammen, hvor partiets fire kaffeklubber deler sig på kryds og tværs.

Men her må magtdelingen med al overvejende sandsynlighed altså vente i hvert fald et år endnu.

