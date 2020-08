Officielt: Libanons regering går af

Libanons premierminister, Hassan Diab, siger mandag aften, at hans regering træder tilbage.

- Den katastrofale eksplosion i Beirut var en følge af meget omfattende korruption, siger Hassan Diab, inden han fulgte op med den ventede meddelelse om regeringens afgang.

Han giver inkompetence og korruption i den regerende klasse gennem 30 år skylden for landets dybe krise.

- I dag føjer vi befolkningen og følger dens krav om, at de skyldige skal drages til ansvar for katastrofen, siger han.

- Derfor meddeler jeg i dag, at regeringen træder tilbage.

Landets sundhedsminister havde efter et regeringsmøde tidligere mandag bebudet, at premierministeren ville give meddelelsen og tage til præsidentpaladset og indgive sin afskedsansøgning.

Tre eller fire ministre havde allerede forladt deres poster. Samtidig er mindst syv medlemmer af parlamentet trådt tilbage, da hele den politiske klasse er under pres.

Landets dybe politiske og økonomiske krise er blevet forværret af en katastrofal eksplosion i Beiruts havn 4. august. Her blev mindst 160 dræbt, og omkring 6000 blev såret.

Krisen har udløst gadekampe mellem demonstranter og politi.

Hassan Diab blev regeringsleder sidste år på løfter om at gøre op med den regerende elite. Men han endte selv med at blive offer for den.

Han har stået i spidsen for en regering bestående af teknokrater, som skulle rette op på Libanons værste økonomiske krise siden borgerkrigen, der varede fra 1975 til 1990.

Han havde lovet en ny, moderne regeringsform, men ikke mindst coronakrisen gav ham uventede nye problemer og svækkede opbakningen til ham.

Den massive eksplosion i et lager i Beirut med flere tusinde ton kunstgødning tirsdag i sidste uge gjorde næsten 300.000 mennesker hjemløse og har udløst et kaotisk oprør mod de politiske ledere og myndighederne.

Opstanden, som brød ud i Beirut efter eksplosionen 4. august, er en fortsættelse af uroligheder og protester, som blev indledt i oktober sidste år mod økonomisk krise og ineffektiv ledelse af landet.

Sikkerhedsfolk afkræves nu forklaringer. Der er ikke mindst fokus på lederen af sikkerhedstjenesten, generalmajor Tony Saliba, og andre generaler.

Mindst 20 personer er varetægtsfængslet. Der var i en årrække blevet fremsat utallige advarsler mod at opbevare så store mængder kunstgødning i en storby. Senest 20. juli i år modtog regering og præsident advarsler om det farlige lager.

Hver femte indbygger i Libanon er syrisk krigsflygtning. Over 40 af dødsofrene for eksplosionen var syrere.