Officielt: May beder om tre måneder mere

Theresa May har bedt om yderligere tre måneder før brexits afgørelse

Theresa May har nu officielt bedt EU-rådets præsident, Donald Tusk, om, at brexit udskydes indtil 30. juni.

Det siger hun i Underhuset i det britiske parlament.

May beder teknisk om en forlængelse af Artikel 50, der også er kendt som EU's skilsmisseakt.

May understreger samtidig, at hun agter at holde en tredje afstemning om en skilsmisseaftale mellem Storbritannien og EU.

Nyheden om, at Theresa May vil bede om en kortere udskydelse på brexit, kommer, selvom John Bercow, lederen af Underhuset, mandag afviste, at Theresa May kunne sætte sin aftale til afstemning en tredje gang.

Dermed er risikoen for et 'no deal'-brexit udløst af kalenderen 29. marts overhængende.

Formand tillader ikke ny afstemning om Mays nuværende aftale

Årsagen er, at det nu er op til EU's stats- og regeringschefer på et vitalt EU-topmøde torsdag at afgøre, om og på hvilke vilkår briterne kan få en udsættelse.

Alle 27 tilbageværende statschefer, herunder Lars Løkke Rasmussen, skal være enige om en udsættelse, før briternes brug af Artikel 50 af EU-traktaten formelt kan forlænges.

Sker det ikke, som Tyskland og Frankrig i går antydede som en mulighed, vil briterne styrte ud af EU om ni dage - uden en aftale.