Officielt: Trump har indgivet søgsmål om afviste stemmer i Arizona

Den siddende republikanske præsident, Donald Trump, har lørdag indgivet et søgsmål med påstande om afviste stemmer i Arizona.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I søgsmålet anklager han delstatens mest folkerige amt, Maricopa, for at have fejlbehandlet stemmer.

Ifølge det politiske medie The Hill anklager Trump amtets valgtilforordnede for ikke at have gjort vælgere opmærksomme på, når stemmemaskiner havde en såkaldt 'overvote'-fejl.

Det sker, når en person kommer til at vælge mere end én kandidat.

