Olie-gris: Norsk minister havde seksuel relation til teenager

Norge er blevet ramt af en politisk skandale. Forsvarsminister Odd Roger Enoksen træder tilbage efter i nullerne at have haft et seksuelt forhold til en teenager, der havde besøgt ham som skoleelev.

Kvinden, der i dag er i 30'erne, fortæller i avisen VG, at hun følte sig presset og manipuleret af den dengang 50-årige olie- og energiminister.

Hun havde i 2005 besøgt Odd Roger Enoksen som elev på en gymnasial ungdomsuddannelse. I det norske Storting mødte kvindens skoleklasse blandt andet Enoksen, der dengang var leder af Senterpartiet. Samme efterår blev han olie- og energiminister. Og det var herefter, at de to indledte et forhold til hinanden trods den meget store aldersforskel.

Avisen VG beskriver blandt andet, hvordan kvinden besøger Enoksen på hans kontor i Olie- og energidepartementet og i statsråds-leiligheden på Frogner i Oslo. Parret bliver også kørt med ministerchauffør i Olieministeriets biler. Og dette kan ifølge den anonymiserede kvinde have været med til at manipulere hende længere ind i forholdet.

Følte sig speciel

– Jeg følte mig speciel. Jeg følte mig udvalgt. Men så 'pushede' han hele tiden mine grænser, siger kvinden til VG i dag.

Ekstra Bladet kender ikke identiteten på den anonymiserede kvinde, men VG fortæller i deres artikel, at hendes beretning er underbygget af gamle dagbogsopslag, sms'er samt udtalelser fra læger og psykologer.

Odd Roger Enoksen bekræfter forholdet over for VG, men forsvarer sig med, at han mener, at man godt kan have forhold uden for ægteskabet, selvom man er i Statsrådet; Norges svar på et kabinet bestående af de syv højest placerede ministre i regeringen. Han insisterer dog på, at han først havde sex med den 32 år yngre kvinde, da han trådte ud af regeringen i 2007; indtil dette tidspunkt nøjedes han ifølge egen forklaring med at kysse hende og 'ae hende på ryg og nakke'.

– En statsråd har også et privatliv, og en statsråd kan have et forhold udenfor ægteskabet, siger Enoksen til VG.

– Det var ikke en situation, hvor jeg havde en magtposition over for hende.

Kvinden siger derimod, at hun føler, at Enoksen udnyttede hendes situation.

– Jeg var ung og politisk interesseret. Jeg var sårbar og havde ikke høje tanker om mig selv. Jeg tror, at han så alle de ting og udnyttede det, siger kvinden til VG i dag.

'Fantaserer du?'

Og tilsyneladende var den magtfulde olieminister fuldt bevidst om sin position. I hvert fald fremlægger VG sms-beskeder fra august 2006, hvor den unge kvinde direkte skriver til ham, at hun vil gøre noget, hun senere kan fortryde.

'Jeg kan ikke helt bestemme mig for, om du er sød eller en haj'.

Sms'en griber Enoksen straks og vender på hovedet:

'Men sig mig, uden at dette skal bruges mod dig: Fantaserer du om at gøre noget, du kan komme til at fortryde? Kan lide at høre sådan noget, ved du. Er jo en gammel mand?'

Enoksen ønsker ikke over for VG at bekræfte de enkelte sms'er, men genkender 'tonen' i dem.

I oktober 2006 får kvinden også lov at ledsage olieministeren til Stortingets åbningsreception, hvor kun en gæst pr. politiker tillades. Her møder hun den norske konge