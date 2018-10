Omstridt præst splitter politikere: Dropper traditionel gudstjeneste

Den præst, der skal stå for gudstjenesten ved Folketingets åbning i dag, har fået flere folketingsmedlemmer til at boykotte traditionel gudstjeneste

Folketinget er ikke engang åbent endnu, men partierne slås allerede om en af de ting, der har til formål at samle dem.

I år har kirkeminister Mette Bocks valg af præst til gudstjenesten inden Folketingets åbning splittet folketingsmedlemmerne. Flere politikere på venstrefløjen - blandt andre Socialdemokratiets næstformand Mogens Jensen - møder slet ikke op i kirken.

Det er nemlig valgmenighedspræsten Morten Kvist, der indtager prædikestolen i år, og han er altså en, der deler vandene.

Tilbage i 2008, da Københavns Kommune godkendte homoseksuelle par som plejefamilier, fik han sagt noget, der mødte stor kritik.

- For nu at stille det skarpt op: Hvad med de pædofile – har de også rettigheder? De pædofile har et stærkt behov for at være sammen med børn, skal de så have lov til det?, sagde han dengang til Politiken.

Og det er altså den sammenkobling af homoseksuelle og pædofile, der har fået mange politikere til simpelthen at boykotte gudstjenesten.

Helt parti boykotter

SFs formand Pia Olsen Dyhr har sagt, at hele partiet vil blive væk fra gudstjenesten i Christiansborg Slotskirke. Begrundelsen er, at hun mener, gudstjenesten skal laves af en præst, der samler og ikke spreder.

Folkestyrets første dag skal hylde demokratiet og de frihedsværdier demokratiet bygger på. Derfor skal den traditionsrige gudstjeneste ledes af en præst der samler - ikke spreder. Derfor deltager jeg ikke i morgen - trist #dkpol https://t.co/ByW6ez9wNI — Pia Olsen Dyhr (@PiaOlsen) October 1, 2018

Også en fra toppen af Socialdemokratiet har valgt at boykotte gudstjenesten. Nemlig partiets næstformand Mogens S Jensen.

- Jeg har valgt for første gang ikke at møde op til Folketingets gudstjeneste i morgen, og det er jeg egentlig ked af. Jeg ville gerne være til stede. Men jeg synes, at kirkeministeren har valgt en præst med holdninger, som jeg ikke har lyst til at legitimere ved at være til stede i kirken, siger Mogens Jensen til DR.

Og i slipstrømmen på ham, er der flere andre socialdemokrater, der på Twitter har meldt afbud til den traditionsrige gudstjeneste. Heriblandt Mette Reissmann og Peter Hummelgaard Thomsen.

Hummelgaard mener, at borgerligheden havde tændt ild til sig selv, hvis prædikanten havde haft en anden trosretning.

Jeg er enig med @MogensJensenS og deltager heller ikke i morgendagens Gudstjeneste. Sandheden er, at hvis det havde været en forkynder fra en hvilken som helst anden trosretning, så havde borgerligheden tændt ild til sig selv. Nu: not so much. #dkpol https://t.co/AT4CZNUKoV — Peter Hummelgaard (@PHummelgaard) October 1, 2018

Der tegner sig da også et klart billede af, at oppositionen er meget imod Morten Kvists prædiken, mens regeringen og deres støttepartier ikke ser noget problem.

Blandt andet Konservatives Naser Khader har været en tur på Twitter og sige 'slap dog af' til SF.

Slap dog af...! Er ikke enig med Morten Kvist, når det kommer til hans syn på homoseksuelle som plejefamilier. Lad os dog vente og høre, hvad manden har atsige, inden vi kaster os ud i kollektiv selvsving. Jeg glæder mig tili morgen. #dkpolhttps://t.co/HBgGyaPNIm — Naser Khader (@naserkhaderdk) October 1, 2018

Bock: Han er dygtig

Grunden til, at Mette Bock har valgt valgmenighedspræsten som dagens forkynder, er for at fejre, at det i år er 150 år siden, at det blev muligt for folk selv at danne valgmenigheder uden for kirken.

- Demokrati handler netop om at lade uenigheder mødes. Mit mål har ikke været at finde en præst, der kan samle. Mit mål har været at finde en dygtig prædikant, siger Mette Bock til DR.

Venstrefløjen kritiserer at Morten Kvist prædiker til åbningsgudstjenesten. Skulle jeg have krydsforhørt ham for politiske holdninger? Jeg ønsker 100 procent samme rettigheder for alle. Men vi skelner mellem prædikestol og talerstol, religion og politik! Sindelagskontrol Nej tak! — Mette Bock (@mettebock) October 1, 2018

På Twitter spørg Mette Bock retorisk, om hun skulle have krydsforhørt Morten Kvist inden hun valgte ham.

Morten Kvist: Jeg blev misforstået

Hovedpersonen selv har også været ude og forsvare den efterhånden ti år gamle udtalelse. I en pressemeddelelse fortæller han, at udtalelsen blev misforstået i 2008.

- Min pointe dengang var og er, at der er regler og undtagelser, og at homoseksuelle plejefamilier er undtagelser. Undtagelser kan som bekendt være lige så gode og dygtige og bedre end det regelrette, skriver Morten Kvist.

Han skriver desuden, at han ikke har noget imod homoseksuelle og gerne vier homoseksuelle par.

Alternativ ceremoni

De der ikke ønsker at lytte til Morten Kvists prædiken, har dog et alternativ.

For i tidsrummet mellem den traditionelle gudstjeneste og den officielle åbning af Folketinget, har Humanistisk Samfund arrangeret en ikke-religiøs ceremoni i hofteatret.

Efter gudstjenesten og den ikke-religiøse ceremoni samles partierne traditionen tro i folketingssalen klokken 12 til en tale med statsminister Lars Løkke Rasmussen.