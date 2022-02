Omtrent 320.000 husstande får varmehjælp

Et flertal i Folketinget er enige om at give målrettet varmehjælp til skønnet 320.000 husstande. Den økonomiske ramme er på en milliard kroner. Det viser aftaletekst.

Der har længe været et bredt politisk ønske om at hjælpe danskere, der er blevet ramt af de voldsomt stigende energipriser. Torsdag aften forlod hovedparten af blå blok forhandlingerne, da de mente en milliard kroner ikke var nok.

- Vi synes, det er rimeligt, at vi giver den her håndsrækning, fordi det er så unik en situation, vi står i. Vi er ikke vant til at give folk hjælp til at betale den slags regninger i Danmark, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) ved præsentationen af aftalen og fortsætter:

- Vi har ikke valgt, som andre har foreslået, at lave en meget bred skattelettelse til alle danskere. Det ville føre til, at vi ville hjælpe mange danskere med et lille beløb. Der er behov for, at det kan mærkes for de mennesker, der får checken.

Ifølge aftalen, der bliver præsenteret fredag, er regeringen, dens støttepartier og Kristendemokraterne enige om at give en målrettet varmecheck.

Der er aftale en milliard kroner, der vil gå til estimeret 320.000 husstande. Holder det, vil de modtage 3750 kroner hver. Det vil ske automatisk.

Forudsætningerne for at få varmehjælpen er, at husstanden har gasfyr eller ligger i et område, hvor fjernvarmen er skabt med hovedsageligt gas. Samtidig er der sat en beløbsgrænse, så hjælpen kun gives til husstande, der har en indtægt på under 550.000 kroner.

Desuden er det en del af aftalen, at der skal skyndes på udskiftningen af gasfyr i Danmark. Det skal der bruges 250 millioner kroner på.

Dermed er der lagt op til at bruge 1,25 milliarder kroner på aftalen.

Som beskrevet forlod hovedparten af blå blok torsdag forhandlingerne. Partierne her ville gerne have brugt langt flere penge og hjulpet langt flere husstande.