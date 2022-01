Ondt blod blandt stifterne af Veganerpartiet

Tirsdag blev Henrik Vindfeldt ekskluderet fra Veganerpartiet. Et parti, som han selv har været med til at starte.

Begrundelsen fra partiet gik på, at Henrik Vindfeldt havde udvist krænkende adfærd af 'ikkeseksuel karakter'. Om det er den reelle årsag for ekskluderingen, er Henrik Vindfeldt og Michael Monberg, politisk ordfører og medstifter af partiet, rygende uenige om.

- Det er en magtkamp, det har intet på sig, siger Henrik Vindfeldt til Ekstra Bladet.

Intern stridighed

Ifølge Henrik Vindfeldt bunder ekskluderingen i en intern stridighed mellem ham selv, Michael Monberg og pressechefen i Veganerpartiet. Stridigheden startede i 2020.

- Jeg vil gerne tale om detaljerne i vores politik. De vil gerne udskamme kødspisere, og det vil jeg ikke være med til, siger Vindfeldt.

Michael Monberg afviser ikke, at der har været uenigheder mellem ham og Vindfeldt. Forklaringen om, at han vil udskamme kødspisere, køber han dog ikke.

- Jeg synes ikke, at man skal se mange af Henriks videoer på Facebook for at se, at han selv udskammer kødspisere, siger Michael Monberg.

Nederst i artiklen kan du se et eksempel på, hvordan det lyder, når Henrik Vindfeldt taler om veganisme.

Flere vidnesbyrd

Henrik Vindfeldt kan kun komme i tanke om to episoder, hvor han har ageret grænseoverskridende.

- Jeg har engang bedt en medarbejder om at holde kæft, og ved en anden episode har jeg bedt pressechefen om at gå hjem. Jeg har ikke rusket folk eller noget som helst, siger Henrik Vindfeldt.

Kan du lægge hovedet på blokken og garantere, at du ikke har udvist grænseoverskridende adfærd på andre tidspunkter?

- Ja! Det kan jeg 100 procent, siger Vindfeldt.

Michael Monberg bekræfter, at de to episoder er en del af begrundelsen.

- Men der har ligget vidnesbyrd om Henriks grænseoverskridende adfærd i lang tid, og der er flere af dem.

Man kan vel ikke kalde det en krænkelse at bede en medarbejder om at 'holde kæft' en enkel gang?

- Nej, men det kan man, når det er en del af en længerevarende hetz, der får folk til at gå ned med stress og forlade partiet, siger Monberg.

Michael Monberg har været politisk ordfører for Veganerpartiet siden 2021. Foto: Ritzau Scanpix

Et muligt comeback?

Ifølge Vindfeldt er der en stor utilfredshed i partiet med, at han er blevet smidt ud.

Forpersonen og næstforpersonen i partiets bestyrelse valgte at trække sig, da Henrik Vindfeldt blev smidt ud. Det bekræfter Monberg.

Vindfledt tror hverken, at ekskluderingen bliver dødsstødet for hans politiske karriere eller for Veganerpartiet.

- Jeg har jo lovet folk, at jeg vil komme i Folketinget. Det vil jeg stadig kæmpe for.

Han vil ikke afvise, at han vender tilbage til Veganerpartiet, hvis han er velkommen.

Det er han nok næppe.

- Med hans adfærd tidligere og nu synes jeg, at det ser meget, meget svært ud, siger Michael Monberg.

Veganerpartiet er opstillingsberettiget til næste folketingsvalg.