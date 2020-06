Opfordrer demonstranter til at tage coronatest

Socialdemokratiet opfordrer deltagere ved stor demonstration i København søndag til at få taget en test for coronavirus.

Det er politisk ordfører Jesper Petersen (S), der kommer med meldingen.

Jesper Petersen lægger vægt på, at man selvfølgelig er i sin gode ret til at demonstrere, og at Folketinget har besluttet at undtage demonstrationer i forsamlingsforbuddet, der mandag er hævet fra 10 til 50 personer.

Men når man har stået meget tæt sammen og råbt, vil det være passende at blive testet for coronavirus, mener Jesper Petersen.

- Der er ikke noget krav eller nogen lov om, at man skal. Men det er den ansvarlighed, man kan tage på sig, at man kan bruge den testkapacitet, der nu er på plads, og lade sig teste.

- Det ville jeg synes var et passende ansvar at tage på sig selv, siger Jesper Petersen.

Over 15.000 mennesker var søndag samlet i København til en antiracistisk demonstration i kølvandet på, at den sorte mand George Floyd døde i forbindelse med en anholdelse for to uger siden.

Alle voksne danskere kan bestille en test for coronavirus på coronaprover.dk.