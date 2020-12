Opgravning og destruering af mink vil tage mange måneder

Et politisk flertal er enig om, at de nedgravede mink i massegravene ved Holstebro og Viborg skal graves op.

Men det kommer til at tage tid. Det står klart, efter at fødevareminister Rasmus Prehn (S) fredag har fremlagt tre modeller for en opgravning.

Fælles for dem er, at der først skal gennemføres politiske forhandlinger om, hvilken model man vil vælge. Derefter skal der formentlig gennemføres en miljøvurdering - kaldet en vvm-redegørelse - før arbejdet kan gå i gang.

Når man er nået så langt, så vil opgravning og destruering i den hurtigste model tage yderligere tre en halv måned. I denne model bliver minkene gravet op og kørt til forbrænding som 'klinisk risikoaffald'.

I de øvrige modeller vil der være tale om afbrænding som almindeligt affald. Det ventes at tage endnu flere måneder at gennemføre med blandt andet deponering i en periode.