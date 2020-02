Opposition kalder valg for fup og svindel

Dele af oppositionen har boykottet søndagens parlamentsvalg i Aserbajdsjan, hvor landets mangeårige præsident ventes at blive styrket.

Valgstederne er søndag aften lukket efter et valg, der har været udsat for stor kritik.

- Der er ikke engang minimale forhold i Aserbajdsjan for at holde demokratiske valg, siger Ali Karimli.

Han er leder af oppositionspartiet Folkelig Front, der boykotter valget.

Magten er koncentreret hos præsidenten, og parlamentet har en begrænset rolle.

Oppositionen mener, at valget er fup og svindel, og at det kun har til formål at styrke præsident Ilham Alijevs greb om magten.

- Ambulancer kører vælgere fra et valgsted til det næste. Forhåbentlig får ingen brug for en læge, skriver journalist og regeringskritiker Khadija Ismajil på Facebook.

Oppositionspartiet Musavat siger også, at store grupper vælgere har stemt mere end én gang. Desuden er stemmebokse blevet fyldt med stemmesedler, der på forhånd var udfyldt, hævder partiet.

Samtlige statslige tv-stationer har i valgkampen afvist at give taletid til oppositionen.

Valgkommissionen - der er kontrolleret af præsidentens parti - afviser beskyldninger om snyd.

Men Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), der har sendt omkring 350 observatører til valget, advarede forud for valget om, at de grundlæggende rettigheder i Aserbajdsjan er 'meget begrænsede'.

Myndighederne har ikke tilladt folk at samles. Ved et af oppositionens valgmøder blev en række aktivister og oppositionspolitikere anholdt.

I en rapport forud for valget skriver OSCE om 'systematisk chikane og retlig forfølgelse af dem, der udtrykker kritik af regeringen'.

Ilham Alijev, som har været præsident i den tidligere sovjetrepublik siden 2003, opløste for to måneder siden parlamentet og udskrev valg før tid.

Iagttagere mener, at han prøver at styrke regeringens image udadtil ved at skifte ud blandt de gamle ministre og holde valg før tid.

I befolkningen er der udbredt utilfredshed med den økonomiske situation.

- Alijev valgte at holde valg otte måneder før tid, fordi han frygter, at modstanden kunne vokse yderligere frem mod november, siger politisk analytiker Anar Mammadli til nyhedsbureauet AFP.

For et år siden blev Ilham Alijev selv genvalgt med 80 procent af stemmerne.

Hans kone, Mehriban Alijev, er landets vicepræsident.

Ingen af de valg, der er blevet holdt i Aserbajdsjan, siden Alijev kom til magten, er blevet vurderet som frie eller retfærdige.