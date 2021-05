Oppositionsleder skal forsøge at danne regering i Israel

Den israelske oppositionspolitiker Yair Lapid fra midterpartiet Yesh Atid skal forsøge at danne regering. Det oplyser landets præsident, Reuven Rivlin, onsdag.

Præsidenten har givet Lapid mandat til at forsøge at danne en koalitionsregering, efter at premierminister Benjamin Netanyahus frist for at løse opgaven udløb midnat til onsdag lokal tid.

Ved det seneste valg i Israel 23. marts fik Benjamin Netanyahus højreorienterede parti, Likud, flest stemmer.

Men det lykkedes altså ikke premierministeren at samle nok støtte fra andre partier til at kunne danne en ny koalitionsregering.

Derfor skal 57-årige Yair Lapid forsøge sig. Hans midterparti, Yesh Atid, blev nummer to ved valget 23. marts.

Præsident Rivlin fortæller om sin beslutning om at pege på Lapid i en tale på tv. Her siger præsidenten, at Lapid har støtte fra 56 af parlamentets 120 medlemmer, hvilket altså ikke er nok til et flertal.

- Det er blevet klart, at Yair Lapid har muligheden for at danne en regering, som vil få parlamentets godkendelse, men der er stadig mange udfordringer, siger Rivlin.

Hvis hverken Lapid eller andre i oppositionen lykkes med opgaven, kan Israel ende med et femte valg på to år.

71-årige Netanyahu har siddet på premierministerposten siden 2009 og sad også på den i tre år i 1990'erne. Han har kæmpet for at beholde magten gennem hele fire valg siden 2019 samt en retssag, hvor han er anklaget for korruption.

Lapid siger i en erklæring, at han har sagt ja til opgaven fra præsidenten.

Han oplyser, at han vil forsøge at danne en regering med parter fra både venstre, højre og midten. Det skal 'reflektere det faktum, at vi ikke hader hinanden'.

Han har dog afvist at samarbejde med Netanyahu på grund af premierministerens korruptionssag.

Netanyahu fik 28 dage til at danne regering, men kom altså ikke i mål. Oppositionsleder Lapid får også 28 dage til opgaven.

Hvis Lapids forsøg på at danne en koalitionsregering mislykkes, kan præsidenten bede parlamentet om at nå til enighed om en ny kandidat inden for tre uger.

Lykkes det ikke, skal Israel holde valg igen.